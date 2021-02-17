منها الملح وزبادي الفواكه.. لماذا لا يأكل خبراء التغذية هذه الأطعمة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

خبراء التغذية هم الأكثر دراية بما هو مفيد لأجسامنا ولصحتنا ورشاقتنا، لذا نستعرض قائمة بالأطعمة والسلع المصنعة والمكونات والمواد الكيميائية التي لا يضعها خبراء التغذية في أطباقهم وفقاً لموقع "the health".

المحليات الصناعية

تجنب تناول المحليات الصناعية لأنها من أهم مسببات زيادة الوزن، مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب.

اللحوم الباردة المصنعة

اختر اللحوم اللذيذة العضوية والخالية من النترات والمواد الحافظة، وتأكد من أنك تعرف المكونات الإجمالية التي يمكن أن تتناولها.

زبدة الفول السوداني قليلة الدسم

تحتوي زبدة الفول السوداني العادية وقليلة الدسم على نفس الكمية من السعرات الحرارية تقريبًا. لكن الأصناف قليلة الدسم تحتوي عادة على المزيد من السكر المضاف أو المحليات الصناعية لتحسين المذاق، كما أن الدهون الموجودة في زبدة الفول السوداني صحية لأجسامنا، لذا التزم بزبد الفول السوداني الطبيعي كامل الدسم."

الوجبات المجمدة

تتم معالجة معظم الوجبات المجمدة المعبأة بشكل مفرط، والتي تصنع من الدقيق المكرر، وتحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، ومليئة بالإضافات والمواد الحافظة. جميعها أشياء ضارة لجسمك ولصحتك.

جبن المعلب

يطلق عليه خبراء التغذية "الجبن البلاستيكي"، نظراً لما يحتويه من نسبة عالية من المواد الحافظة والصوديوم اللازم لحفظه.

النقانق "الهوت دوج"

الهوت دوج يعد من الأطعمة الغنية والمشبعة بكم هائل من الدهون ومنخفضة نسبيًا في البروتين، وهي التركيبة التي لا نريدها في اللحوم، كما أنها مليئة بالصوديوم، كما أن تناول اللحوم المصنعة يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي.

زبادي بطعم الفواكه

عندما يتعلق الأمر بالحصول على العناصر الغذائية الأساسية التي من المفترض أن يقدمها الزبادي، فإن معظم أنواع زبادي الفاكهة المخلوطة تعتبر فكرة سيئة. إنها في الأساس حلوى على الإفطار.

يمكن أن يأتي ما يقرب من 50% من السعرات الحرارية من السكر المضاف، لذلك فهي ليست خيارًا صحيًا، ويفضل تناول الزبادي العادي مع قطعة من الفاكهة الحقيقية". أو أضف أيًا من هذه الإضافات الصحية".

دونات "الكعك المحلى"

الدونات هي عبارة عن كعك مصنوع من الدقيق الأبيض المكرر (معدّل وراثيًا)، والذي يحتوي على نسبة عالية من السكر" هذا يعني أنه يسبب ارتفاع مفاجئ في نسبة السكر في الدم. "وهي مقلية وتحتوي على زيوت تعمل على انسداد الشرايين، والدهون المتحولة قد تكون من مسببات السرطان.

البرجر

يمكن أن تتكون قطعة البرجر الواحدة من عشرات الأبقار المختلفة التي تأتي من حظائر العلف والمعيشة المختلفة التربية والتغذية، كما ان القطعة الواحدة مليئة بالهرمونات والصوديوم والمواد الحافظة الضارة.

كوكا كولا صودا

الكوب الواحد مليء بكمية كبيرة من السكر، وتعد قنبلة من السعرات الحرارية. إن تناول كميات كبيرة من المشروبات الغازية.

السوشي المعبأ مسبقًا

السوشي والأسماء المعلبة الموجودة بالماركت، كالتونة هي اختيار لا يفضله خبراء التغذية وذلك لعدم ضمانة جودتها وطريقة تخزينها.

ملح الطعام

على الرغم من كونه عنصرًا أساسيًا في كل أسرة تقريبًا، إلا أن ملح الطعام ليس أفضل اختيار للتوابل لنظامك الغذائي. حيث إنه عند تصنيعه يتم تجريد الملح من جميع المعادن الطبيعية واستخدام عدد من الإضافات لتجفيفه وتسخينه، يمكنك استبداله بملح الهيمالايا.