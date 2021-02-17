احذري.. 8 أشياء خاطئة تفعلها ربات البيوت تؤدي إلى فساد أواني الطهي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

ترتكب العديد من ربات البيوت عند إعدادها للطعام، العديد من الأشياء والعادات الخاطئة في أواني الطهي بشكل يومي، التي قد تؤدي إلى تلفها وقصر عمرها.

وهنا نستعرض لكم أبرز الأخطاء الشائعة التي تقومين بها في أواني الطهي، وفقا لما ذكره موقعا "eatthis"، و"Reader's Digest".

- تنظيف الأواني في غسالة الأطباق:

لا يجب غسل الأواني التي تحتوي على مقابض خشبية في غسالة الأطباق، نظرا لأنها قد تعوق من عمل الغسالة، ما يساهم في سرعة تلفها أو كسرها، فضلا عن تعطيل الغسالة، لذا يفضل غسلها يدويا.

- طهي الأطعمة الحمضية في مقلاة غير لاصقة:

عند تحضير الأطعمة شديدة الحموضة، يجب تجنب استخدام الأواني غير اللاصقة، إذ يمكن لهذه الأطعمة أن تسرع من عملية تلف الأواني، وبالتالي لا يصلح استخدامها مرة أخرى.

- تسخين الأواني فارغة:

بالرغم من يجب تسخين مقالي الحديد الزهر قبل استخدامها، لضمان طهي متساوي، إلا أن هذا لا ينطبق على الأواني غير اللاصقة.

لا تدع الأواني يتم تسخينها بدون أي شيء فيها، وإلا ستبدأ في انبعاث الغازات، لذا يجب وضع القليل من الزيت أو السمن في المقلاة أثناء تسخينها.

- تنظيف الأواني بطريقة خاطئة:

لتنظيف أواني الطهي غير اللاصقة، يجب عليك تركها تبرد أولاً، ثم استخدام منظف غسيل الأطباق وإسفنجة ناعمة، للحفاظ على الأواني دون أي خدوش، ولمنع إتلاف الطلاء منها.

- رفع درجة الحرارة أكثر من اللازم:

طهي الطعام على درجة حرارة مرتفعة يؤدي إلى إلصاق الطعام في الأواني، واحتراقها، وبالتالي فسادها، لذا يجب استخدام حرارة متوسطة.

- تكديس الأواني:

يجب عليك تجنب تكديس أواني الطهي، يمكن أن يؤدي الاحتكاك إلى إزالة طلائها، لذا إذ كنت بحاجة إلى تكديسها عليك وضع المناشف الناعمة بين الأواني، تجنبا للخدوش والاحتكاك.

- وضع أواني طهي غير لاصقة داخل الفرن:

ينصح بعدم استخدام أدوات طهي غير لاصقة داخل الفرن، حيث إن معظم أواني الطهي غير اللاصقة، تتمتع بدرجة حرارة قصوى، يمكنها تحملها بأمان لاستخدامها في الفرن، لذا يجب التأكد من درجة حرارة الفرن قبل إدخالها.

- تجاهل تتبيل الأواني:

يجب تتبيل مقلاة الحديد الزهر قبل استخدامها لأول مرة بالزيت أو الزبدة لتجنب التصاق الطعام بها.