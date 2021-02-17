أم تستغيث من مدرسة طفلتها بعد إلغاء نظام الـ«أون لاين»: بنتي هضيع

القاهرة - سمر حسين - ماما

عدم إلزام وزارة التربية والتعليم المدارس الخاصة بتطبيق نظام التعليم عن بُعد أو الـ«أون لاين» جعل نادية مبروك، ولي أمر طالبة، تشعر بالخوف على طفلتها من عدم تمكنها من الحصول على شرح باقي الدروس قبل امتحانات التيرم الأول.

غضب ولي أمر بسبب إلغاء الـ«أون لاين»

تقول الأم إن المدرسة أخبرتها بأن توقف الـ«أون لاين» جاء بناء على تعليمات الوزارة واستبدالها بكورسات صيفية: «وده مبيحصلش قالولنا كدة السنة اللي فاتت إنه فيه كورسات في شهر أغسطس والولاد مأخدوش حاجة وراح عليهم منهج كتير».

وأوضحت أن الأطفال لم يستوعبوا المنهج الذي قررت المدرسة شرحه في أول أسبوعين من بدء الدراسة وهو ما لم يحدث حتى الآن، وبالتالي أصبحت في مأزق الآن مع اقتراب امتحانات صغيرتها وعجزها عن فهم المتبقى من المنهج في ظل توقف الدارسة عن بعد.

إلغاء بقرار الوزارة

«بيقولولنا اللي مش عاجبه ينقل ولاده من المدرسة، افرض إحنا مش حابين ننقل عشان المدرسة قريبة من البيت يلووا دراعنا يعني ويضيعوا مستقبل ولادنا ويكروتوا المنهج؟»، حالة من الاستنكار والغضب انتابت «نادية» وأخريات من أولياء الأمور اللاتي يبحثن عن طرق آمنة لإنقاذ أطفالهن: «اللي بيحصل ده هيأثر على مستوى الولاد وعلى نفسيتهم لأنهم حاسين دلوقتي إنهم مش فاهمين حاجة».

استغاثة لوزارة التربية والتعليم لعودة نظام الـ«أون لاين»

وتضيف أنها تحدثت مع إدارة المدرسة للوصول إلى حل يصب في مصلحة الأولاد لكنها فوجئت بنشرهم منشور يمجد في قرار عدم استكمال الدراسة «أون لاين»: «فيه مدارس تانية كتير شغالة أون لاين إلا مدرستنا ومنصات الوزارة عندنا مشكلة معاها لأنها بتعرض المناهج العادية فقط مش الهايل ليفيل اللي إحنا دافعين فيها فلوس ومدخلين الأولاد المدرسة عاشنها».