خبايا لا تعرفها السيدات عن عالم الرجال في «السفيرة عزيزة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خصص برنامج «السفيرة عزيزة» فقرة حوارية عن «خبايا لا تعرفها السيدات عن عالم الرجالة»، وذلك باستضافه 3 من الرجال، حيث يقول المهندس ياسر غلاب، استشاري العلاقات الزوجية، إنه على يقين أنه بنسبة 99% من المرات التي كذب فيها على زوجته كانت تعلم بكذبه عليها ولكنها مررت الأمر كأن شيئا لم يكن: «أنا متأكد بنسبة 99% أن المرات اللي حورت فيها على مراتي كانت عارفة الكلام ده، واعتقد أغلب الستات كدة».

وأضاف «غلاب»، خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة» والذي تقدمه الإعلاميتان جاسمين طه زكي ونهى عبدالعزيز والمذاع على فضائية «DMC»، أن الأزواج ليس لديهم القدرة على الاهتمام بالتفاصيل كالسيدات، وهو السبب الرئيسي في معرفه السيدات أن أزواجهن يكذبون عليهن: «الست بتحب تحس إنها مهمة في حياة زوجها، وممكن الراجل يديها الشعور ده».

فيما قال أحمد حسن، كاتب وصانع محتوى، إن هناك صراع دائم بين الرجال والسيدات بشكل دائم، وهو الأمر الذي لن يتغير بمرور السنوات: «فيه دايناميك بين الرجل والمرأة، وفيه علاقات بتكون سالكة تماما».

وأكد خلال استضافته بالحلقة أنه دائما ما يستخدم حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عما يلاقيه في إطار يومه، ويلجأ لكتابة كلام سيء على حسابه الرسمي عندما يريد الهروب من زوجته حتى يستطيع الاستمتاع بوقته: «مش بحب ألجأ لده كتير علشان بتقفش».

فيما روى الشيف عمرو خورشيد، قصة له أثناء محاولته الهروب من زوجته عبر نزوله وجلوسه على أحدى المقاهي، وقامت زوجته بمهاتفته كثيرا دون رد منه، وعندما عاد للمنزل قال لها إنه كان بصحبه «حسين» وحكي لها قصة من نسج الخيال، إلا أن زوجته فاجأته بأنها قابلت «حسين» وأخبرها أنه لم يكن معه.