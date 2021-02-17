حكم طلاق ومليون جنيه.. هكذا انتقمت «رانية» من زوجها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلافات استمرت سنوات بينها وبين زوجها انتهت بطلب الطلاق للضرر، نتيجة العنف الذي كان يمارسه ضدها، لتحصل رانية رفعت على الحكم لصالحها بالإضافة إلى مليون جنيه قيمة مؤخر الصداق وذلك من محكمة أسرة مصر الجديدة.

حكم طلاق للضرر

جاءت في العريضة التي قدمها المحامي معتز الدكر للمحكمة، بأن ذلك الحكم مبني على سند من القول بأن المدعية كانت زوجة للمدعى عليه وطلقت منه طلقة بائتة للضرر بموجب حكم نهائي، وقدمت سندًا لدعواها وهو عبارة عن وثيقة الزواج ثابت بها أن مؤخر الصداق مليون جنيه.

مليون جنيه مؤخر صداق

أما بالنسبة إلى موضوع طلب مؤخر الصداق فقد جرى العرف على أن ينقسم صداق الزوجة إلى مبلغ عاجل يقوم الزوج بالوفاء به عند التعاقد، وآخر آجل ينص في عقد الزواج على استحقاقه في أقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة، فإذا تحقق أي من الشرطين الذين علق عليهما الوفاء بآجل المهر وجب الوفاء به ولا يحل مؤخر الصداق المؤجل لأقرب الأجلين إلا بتحقق وفاة أيًا من الزوجين أو وقوع الطلاق إلا أنه يشترط في الحالة الأخيرة أن يكون الطلاق قد صار بائتًا حيث لا يحل الصداق بالطلاق الرجعي.

تضررت نفسيا ومعنويا

وكانت السيدة قد طلبت الطلاق بعد أن استحالة العشرة بينهما وبين زوجها «عبد الحكم.م»، مؤكدة أنها تضررت منه نفسيًا ومعنويًا على مدار سنوات زواجها وانتهى الأمر بالانفصال بعد تقديم الأدلة اللازمة للحصول على الحكم بجانب حصولها على حقها المادي في أخذ قيمة مؤخر الصداق كاملة.

حاول المقربون الإصلاح بينهما لكن انتهت جميع المحاولات بالفشل، بعد أن تصاعدت الخلافات بينهما ووصل الثنائي لطريق مسدود استقر داخل محاكم الأسرة لحصول كل طرف على حقوقه الشرعية.