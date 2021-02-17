أحدث موديلات أزياء وفساتين زهير مراد من مجموعة ما قبل خريف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 فبراير 2021 07:46 مساءً - قدم المصمم العالمي زهير مراد مجموعته الجديدة لموسم ما قبل خريف 2021 والذي أعاد من خلالها الربط بين الموضة والحركة لتظهر التصميمات وكأنها منحوته لتبرز جماليات القامة وتعكس الجانب الأنثوي لامرأة الدار اللبنانية.

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أقمشة تعكس كل مرادفات الأنوثة في مجموعة زهير مراد

فساتين وازياء زهير مراد





تشكلت تصميمات ما قبل خريف 2021 من الكريب والحرير والدانتيل والمخمل حيث تشابكت الأقمشة في إنسجام تام لتخرج لنا مجموعة من الفساتين والبدلات الفخمة.



كل شيء في هذه المجموعة يذكرنا بالأجواء المرنة والمتجددة الهواء التي تطفو فيها راقصات الباليه، تتجلى العبايات الواسعة والقصات المرنة والأكمام المنفوخة والشقوق الحالمة معًا، بينما يحوم الريش فوق الفساتين المصنوعة من التول الحريري المطرز.



برزت الأكتاف المحددة بدقة وتم إبرازهما من خلال قبه على شكل قلب تزين الفساتين والقمصان الخفيفة، تمتزج الصرامة والرومانسية لتعكس لمسة ذكورية تتناغم مع نغمات شعرية للاحتفال بالحركة النحيلة والرشيقة لراقصات الباليه.

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أزياء عصرية من مجموعة زهير مراد ما قبل خريف 2021





فساتين وأزياء زهير مراد



قدمت المجموعة بلوزات من التفتا الحريرية مع خطوط ياقة متدلية وسترات سبنسر بأكمام مزدانه بالريش وسراويل تكشف الكاحل تأتي بقصات فضفاضة. يظل الدانتيل الناعم هو نجم العرض الذي يغطي الصور الظلية بنعومة.

تستوحي مجموعة زهير مراد ما قبل خريف 2021 إلهامها من التقنيات البارعة في الخمسينيات والذي يسمى بـ "العصر الذهبي" والروح المتهورة للثمانينيات وتتميز بلوحة ألوان غنية ودرامية تتدرج من الأحمر والبرقوق، العنابي إلى الذهبي اللامع واللون الأخضر الفاتح مع قطع مميزة باللون الأزرق الفاتح.

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