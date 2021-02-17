إطلالات شتوية رائعة من وحي هايلي بيبر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 فبراير 2021 07:46 مساءً - ستة اتجاهات أساسية ميزت أزياء النجمة هايلي بيبر التي اعتمدتها في فصل الشتاء ومن أبرزها:



أولا سترة bomber jacket المشهورة بأكمام منفوخة وألوان قوية، ثانيا اللون الأخضر العشبي، وثالثا معطف shearling الدافئ ورابعاً الطبعات البرية التي ارتدتها هايلي على شكل فساتين وسراويل وبدت في قمة الأناقة.



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ما الاتجاهات الستة التي ميزت أزياء الشتاء لديها؟



1- تميل هايلي بيبر إلى اللباس البوهيمي في فصل الشتاء فتعتمد سراويل البوي فرند الواسعة التي تشتهر بخصر عالي أو سراويل mom jeans ذات القصة الواسعة، فترتديها مع معطف شيرلنغ واسع بلون حيادي مع حذاء رياضي، أو حذاء combat boots او جزمة جلدية.

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2- ركزت هايلي بيبر هذا الموسم على اللون الأخضر القاتم فرأينا السترات التي تقي من المطر او أزياء romper القصيرة التي اعتمدتها للسهرات من الكريب الحريري. كما رأينا سترات البومبير الواسعة والتي ظهرت فيها بألوان قوية تحاكي ألوان الأحجار الكريمة.

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3- تميل هايلي إلى ارتداء معاطف واسعة لا تلتصق بالجسم لتضفي شعورا بالراحة وتظهر بها لدى خروجها برفقة العائلة او فوق بزة رياضية وهي تعتمد لهذا الموسم ألوان البنفسجي الباستيل والبيج بمشتقاته لملابس اللاونج وير قد اختارت معطفا أسود من الجلد اللامع والفرو مع سروال من اللاتكس الأسود مع صندل مفتوح للمصممة نيكول بينستي.

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4- تختار هايلي بيبر لهذا الموسم العديد من الماركات التي تعتبر مخلصة لها ومنها حقائب ومجوهرات بولغاري وحقيبة بوتيغا فينيتا البنفسجية التي شوهدت ترتديها مرارا في إطلالات الستريت ستايل التي اعتمدتها. وتحب معاطف "ماكس مارا" الطويلة وسترات "نورث فايس" الرياضية، ومن المعروف أنها تحب ارتداء سراويل الليغينغ العملية.

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5- كما ظهرت هايلي متألقة في لوك عملي يتمثل بسترة بليزر واسعة وسروال فضفاض مع جزمة جلدية ووضعت على رأسها قبعة مميزة.

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6- ظهرت هايلي بإطلالات مطبعة بالزهور أو بطبعات النمر كسروال أصفر مع قميص أزرق باستيل، وسحرتنا بإطلالة مطبعة تمثلت بفستان ضيق طويل مزدان بنقوش الحيوانات البرية مع جزمة جلدية.

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