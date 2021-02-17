للمحجبات.. ودِّعي الشتاء بهذه الإطلالات الحيادية من آية برقاوي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 فبراير 2021 07:46 مساءً - آية برقاوي، إعلامية أردنية ويوتيوبر، تُعَدُّ مثالاً مميزاً للمحجبات في أسلوب الأزياء العصرية في كل موسم؛ حيث تحرص على اتباع خطوط الموضة بأسلوب هادئ وأنيق باعتمادها على الألوان الحيادية، واليوم جمعنا لكُنَّ عدة تنسيقات شتوية من وحيها في ٢٠٢١؛ لتودعن بها هذا الموسم.



تنسيق المعاطف الطويلة من آية برقاوي

المعاطف الطويلة



لجأت مدونات الموضة والنجمات المحجبات للمعطف الطويل بشكل كبير في ٢٠٢١، ومن أبرز إطلالات آية برقاوي جمعنا لكِ عدة أفكار لتنسيقه مع الحجاب، حيث تأنقت بمعطف أسود طويل مع بلوزة بنية وبنطال واسع بدرجة فاتحة من البني، وأكملت مظهرها بحذاء وحقيبة من الجلد الأسود لأناقة عصرية، وفي إطلالة صباحية أحادية اللون تزينت ببلوزة وبنطال باللون البيج مع معطف طويل بيج مصمم بياقة عملية، وأكملته بحقيبة بنية وحذاء رياضي أبيض لزي عصري ناعم، وارتدَتْ في الإطلالة الثالثة بنطالاً أسود وبلوزة بيضاء مع معطف متعدد الألوان بدرجات البني والبيج لخيار عصري.

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إطلالات عملية للشتاء بأسلوب آية برقاوي

إطلالات عملية للشتاء



لأن اختيار الأزياء العملية يُعد أمراً مرهقاً بسبب حرصنا على مواكبة الموضة والأناقة مع الأزياء المريحة والبسيطة، فيمكننا أن نقدم لكِ بعض الخيارات من آية برقاوي؛ حيث نسقت بنطالاً وبلوزة ومعطفاً باللون الأسود الفاخر مع حزام للخصر مزين بالذهبي وبوت بطبعات جلد الأفعى، وفي إطلالة أخرى اختارت بنطالاً أسود مع قميص أبيض بأكمام واسعة، وأكملتهما بصديري بني مزين بحزام أسود من الجلد المزين بالذهبي لأناقة عصرية بسيطة، كما أطلت ببنطال وبلوزة باللون الأسود مع البليزر الرمادي المزين بالأبيض من الأمام، وزينته بحقيبة من الجلد الأسود وقلادة ذهبية بدوائر متداخلة، وظهرت في الإطلالة الرابعة ببلوزة بيضاء مع البليزر البني وبنطال واسع من الجينز، وزينت الإطلالة بإكسسوارات ذهبية.

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آية برقاوي بتنسيقات شتوية كاجوال

تنسيقات شتوية كاجوال



لإطلالات كاجوال مناسبة للمظهر اليومي في شتاء ٢٠٢١، يمكنك التألق على غرار آية برقاوي؛ حيث تألقت في إطلالة رياضية ببنطال أسود ناعم وهودي رمادي، وأكملت مظهرها بحجاب باللون البيج مع حذاء وحقيبة من الجلد الأسود، وفي إطلالة أخرى أكثر عصرية تجملت ببنطال ومعطف باللون الأسود مع بلوزة بيضاء وصديري من الصوف الرمادي، وأكملت مظهرها بإكسسوارات سوداء لأناقة ناعمة.

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