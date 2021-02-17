عبايات خليجية من منيرة علمدار

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 فبراير 2021 07:46 مساءً - تعتمد البلوجر الإماراتية، منيرة علمدار، على العبايات الخليجية في مظهرها اليومي بشكل كبير، ولأنها تُعَدُّ خياراً مثالياً لاستيحاء أفكار العبايات، وذلك بمشاركتها الكثير من الصور لإطلالاتها بـ العباية مع متابعيها على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ولا سيما إنستجرام، فقد رصدنا لكُنَّ من وحيها عدة تصميمات بأفكار مختلفة؛ لتناسب كل الفتيات ويعتمدن عليها في مختلف المشاوير.



عبايات ملونة بأسلوب ناعم

عبايات ملونة بأسلوب ناعم



تأنقت منيرة بعباية بنية مصممة بأكمام عصرية مع حقيبة وحذاء باللون البيج، وأكملت الإطلالة بفستان أسود ومجوهرات ذهبية، وفي مظهر أكثر أنوثة أطلت بعباية بنفسجية مصممة بطيات متداخلة مع فستان وحجاب باللون الأبيض وحذاء وحقيبة شفافين لأناقة عصرية، وظهرت في إطلالة حيادية بفستان أسود مع عباية مصممة بدرجة فاتحة من البني مع حذاء ذهبي مطبع بالأسود وحقيبة سوداء، وارتدَتْ في الإطلالة الرابعة عباية زيتية أكملتها بحجاب بدرجة فاتحة من الأخضر وقلادة ذهبية طويلة مع حذاء وحقيبة باللون البني، وفي إطلالة عصرية فاخرة اختارت عباية رمادية مصممة بأكمام ضيقة مع حجاب رمادي، واعتمدت أزياءها بأسلوب الكاجوال باللون الأسود مع مجوهرات ناعمة مزينة بحجر أحمر.

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تصميمات العبايات السوداء الخليجية

العبايات السوداء الخليجية



نسقت منيرة عباية سوداء من الساتان المطرز بالأبيض في الجزء العلوي مع أزياء بيضاء وحقيبة وحذاء بألوان حيادية، وتألقت في إطلالة أخرى بعباية سوداء من الدانتيل المزين بالزهور مع فستان سماوي وحقيبة وحذاء باللون الأبيض، وفي الإطلالة الثالثة تزينت منيرة بعباية سوداء مزينة بقماش الدانتيل المورد مع حقيبة بيضاء وحذاء بكعب أسود، وفي إطلالة حيادية مميزة تجملت بعباية سوداء مصممة بخطوط بيضاء متعارضة مع فستان أبيض وحقيبة من المخمل الأخضر، وفي مظهر يومي ناعم مناسب لكل المشاوير الخفيفة أطلت بعباية سوداء مزينة بفصوص صغيرة بيضاء، وأكملت الإطلالة بحقيبة سماوية وحذاء بكعب أبيض، وظهرت أيضاً بعباية سوداء مزينة بفصوص لامعة على شكل زهور مع فستان برتقالي وحقيبة بنية.

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