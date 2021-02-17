كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 فبراير 2021 07:46 مساءً - حقق أحمر الشفاه النيود رواجاً كبيراً بين الفتيات في الآونة الأخيرة، نظراً لنعومة وجمال ألوانه، وإمكانية تطبيقها في مختلف الأوقات والمناسبات، مع العديد من صيحات المكياج.

وإذا كنتِ ترغبين في تطبيق مكياج عيون بارز مع أحمر الشفاه النيود، يُمكنكِ اتباع الخطوات التالية:



أولا: الأدوات المستخدمة في تطبيق مكياج عيون بارز مع أحمر الشفاه النيود

مكياج عيون بارز مع أحمر الشفاه النيود (الصورة من انستغرام)



-البرايمر

- كريم الأساس المناسب للون بشرتك.

- الكونسيلر.

-ظلال العيون بدرجات الألوان الترابية الداكنة.

-ظلال العيون بدرجات النيود.

- الآيلاينر.

- بودرة أو ماسكرا الحواجب.

- ماسكرا سوداء داكنة، ورموش صناعية.

-بلاشر باللون الخوخي أو الوردي.

-أحمر الشفاه بأحد درجات الألوان النيود.

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ثانيا: خطوات تطبيق مكياج عيون بارز مع أحمرالشفاه النيود

مكياج عيون بارز مع أحمر الشفاه النيود (الصورة من انستغرام)



1-طبقي البرايمر المناسب لنوع بشرتك، ثم وزعيه على وجهكِ ورقبتكِ، لضمان ثبات المكياج لأطول فترة خلال حفل الزفاف.

3- طبقي كريم الأساس المناسب للون بشرتك، ويُفضل أن يكون بنفس لون بشرتك أو بدرجة أغمق قليلاً، ثم طبقي الكونسيلرعلى الهالات السوداء وحول منطقة العين.

5- طبقي ظلال العيون الفاتح بأحد درجات ألوان النيود أو الألوان الترابية الفاتحة على الجفن المتحرك وأسفل الحاجبين، ثم طبقي ظلال العيون بدرجات (البني -الرمادي- أو أي درجة من درجات النيود الداكنة أو الألوان الترابية الداكنة) على الزاوية الخارجية للجفن المتحرك عند طية الجفن، وأعلى الجفن المُتحرك.

6-طبقي ظلال العيون الجليتر على الزاوية الداخلية للجفن المُتحرك لإطلالة أكثر جاذبية لعينيكِ.

7-حددي عينيكِ بالأيلاينر، برسمة الأيلاينر المجنح، أو رسمة برسمة عيون الثعلب.

8- حددي حواجبك بقلم أو بودرة تحديد أو ماسكرا الحواجب.

9- طبقي الماسكرا السوداء الداكنة على رموشكِ لإطلالة أكثر جمالاً، كما يُمكنكِ استخدام الرموش الصناعية.

10-طبقي البلاشر باللون الخوخي أو الوردي على الخدود، ثم طبقى الهايلايتر اللامع على الوجنتين ونهاية عظمة الأنف، لإطلالة أكثر إشراقاً.

11-طبقي أحمر الشفاه باحد درجات الألوان النيود المٌفضلة لديكِ، والتي تكون قريبة من درجات ألوان النيود التي قمتِ بتطبيقها في رسمة عينيكِ.

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