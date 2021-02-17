موضة مناكير أسود وأبيض

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 فبراير 2021 07:46 مساءً - الكثيرات من السيدات يفضلن وضع المناكير باللونين الأبيض والأسود، لكونهما يعطيان فخامة مع لمسة عالية الذوق تمتاز بمناسبتها لكل الإطلالات والمشاوير اليومية والمناسبات، فمن المعروف أن اللونين الأبيض والأسود من الألوان الحيادية، لذا يكون للفتاة حرية شبه مطلقة في اختيار ألوان إطلالاتها عند وضع هذه المناكير.

تابعي المزيد:موديلات مناكير باللون البنفسجي أبرز صيحات الأظافر



نصائح ورسومات للأظافر باللونين الأسود والأبيض

مناكير أسود وأبيض ( الصورة من انستغرام)

المزج بين لونين أو أكثر عند وضع طلاء الأظافر من الصيحات الأكثر اتباعاً على الساحة في الفترة الأخيرة، ولأن المناكير باللونين الأبيض والأسود يبرز في كل مواسم الموضة، فقد رصدنا لكِ بعض الموديلات والنصائح لتطبّقيها في إطلالاتك المختلفة، في البداية قومي بفرك زجاجة المناكير بين راحتيك بدلاً من رجها حتي يمتزج خليطها جيداً، وإذا كان المناكير متجمداً فيمكنك وضعه في طبق من الماء الساخن حتى تذوب مكوناته، كما يمكنك لف "أستيك" على الجزء العلوي من زجاجة المناكير إذا كنتِ لا تستطيعين فتحها بسهولة، ثم امسحي يديك بقطنة مغموسة بمزيل طلاء الأظافر أو بتونر وجه لأنه سيكون خفيفاً على أظافرك؛ وذلك لتتخلصي من أي زيوت على الأظافر، مما يسهل عليك وضع الطلاء بسلاسة، ثم طبقي المناكير باللون الذي ترغبين به أولاً من الأبيض أو الأسود، وننصحك بألاّ تملئي الفرشاة كثيراً؛ حتى لا يزيد الطلاء على الجلد المحيط بأظافرك، وعند وضع المناكير على الأظافر ارسمي خطاً بالفرشاة في منتصف الأظافر وابدئي في تلوينه من الجانبين واحداً تلو الآخر، وبهذه الطريقة ستحصلين على طلاء أظافر جذاب وخالٍ من التَّلَطُّخ، ثم ارسمي رسومات صغيرة على أظافرك بالشكل الذي تفضلينه، ويمكنك الاستعانة باللاصق الشفاف لتحصلي على رسمة أكثر جمالاً، ثم طبقي طلاء الأظافر الشفاف على مناكيرك بعد أن تتأكدي من جفافها، وإن كنتِ تفضلين المظهر العصري فلا تترددي في إضافة بعض الجليتر اللامع على مناكيرك، لا سيما الأسود؛ حيث سيمنحك إطلالة فاخرة ومميزة.



طلاء الأظافر يلعب دوراً مهماً في إطلالتكِ الجماليّة؛ إذ يزيدها جاذبيّة وأناقة، وإن كنتِ تفضّلين ألوان مناكير داكنة فستجدين حتماً الموديل الذي يتماشى مع أسلوبكِ؛ كون هذه التدرجات الكلاسيكية تعكس الأسلوب الفخم، لذا استوحي من الخيارات السابقة أفكاراً في إطلالاتك النهارية والمسائية.

تابعي المزيد:أجمل ألوان مناكير ربيع 2021