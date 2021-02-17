فارس أحلامي وفي البيت بيبقى نشرة أخبار.. عمرو أديب في عيون لميس الحديدي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بالقرب من دهشور، بمدينة السادس من أكتوبر، تعرض الإعلامي عمرو أديب، لحادث سير نتج عنه تلفيات كبيرة في سيارته، بعدما اصطدم بسيارة نقل كانت محملة بإسطوانات أنابيب غاز، مساء أمس الثلاثاء، وعلى الفور جرى نقله لمستشفى دار الفؤاد، للاطمئنان على حالته الصحية، وما إن علمت زوجته الإعلامية لميس الحديدي بالأمر حتى أسرعت للمستشفى للتأكد من سلامته.

بمجرد أن انتشر خبر الحادث الذي تعرض له الإعلامي عمرو أديب، بدأت المواقع تتسائل عن وضعه الصحي خاصةً عقب انتشار صور السيارة والحادث، ما جعله يتصدر محركات البحث والتريند.

ويُقدم «هُن»، خلال السطور التالية لقطات من علاقة الإعلامي عمرو أديب والإعلامية لميس الحديدي، خلال السطور التالية.

لميس الحديدي عن عمرو أديب: فارس أحلامي وبيختارلي أسماء البرامج

قبل أكثر من 24 عامًا، التقى الزوجان عمرو أديب ولميس الحديدي، وكانت تبلغ في ذلك الوقت 25 عامًا، كانت تنظر إليه على أنه فارس الأحلام، وتحلم بالزواج منه طوال الوقت، ودخلا في قصة حب دامت لعامين، قبل الزواج.

وروت لميس الحديدي، قصتها مع الإعلامي عمرو أديب، خلال استضافتها، في برنامج «من الدوبلكس»، مع أبلة فاهيتا، قائلةً: «عمرو من أمهر وأشطر مذيعي الـ توك شو، في كل أرجاء الوطن العربي، بيساعدني طول الوقت، وبيختار لي أسماء غالبية البرامج اللي بقدمها، وأخرها كان برنامج هنا العاصمة».

عمرو أديب بعيون لميس الحديدي

وعن كواليس حياتهما الأسرية تقول لميس: «كل واحد فينا بيتفهم طبيعة عمل التاني، ومن أهم المميزات إن شريك الحياة زميل في النهاية ومقدر الدنيا والوضع».

وفيما يخص العيوب، قالت الإعلامية لميس الحديدي: «ومن أبرز عيوبه، أن المنزل يتحول إلى ما يشبه نشرة الأخبار اليومية، بسبب كثرة الحديث في السياسة والإعلام».