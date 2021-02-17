احذري الطهي بالأواني الألمنيوم وغير القابلة للصق.. تؤثر على خصوبة الرجال

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر الألمنيوم والأواني الأخرى غير القابلة للصق، من أساسيات أي مطبخ مصري حيث تطهى فيها أكلات بعينها لتطيب بشكل أفضل من أي أواني أخرى، ولكن يجب الحذر عند استخدام تلك الأواني فبعضها له تأثيرات خطيرة على الصحة وخاصة عند استخدامها لفترات طويلة وتسخينها بشكل متكرر وذلك بحسب دراسات أجريت في هذا الشأن.

الأواني غير القابلة للصق تؤثر على خصوبة الرجال

أجرى مجموعة من العلماء من جامعة Padua في إيطاليا دراسة حديثة حول مخاطر استخدام الأواني غير القابلة للصق وصدرت تحذيرات، تؤكد أن مادة PFCs الكيميائية التي تدخل في صناعة بعض الأواني غير القابلة للصق لها تأثير خطير على خصوبة الرجال.

وبحسب الدراسة جدت فإن الرجال الذين يتناولون الطعام المطهو في أواني بها تلك المركبات المسماة الكربون الكلور فلورية PFCs، يعانون من قصر خصوبتهم بنسبة 12.5% بالمقارنة برجال آخرين.

وفي السياق ذاته، أوضح أحد القائمين على الدراسة: تتداخل تلك المادة بشكل مباشر مع المسارات الهرمونية، التي من المحتمل أن تؤدي إلى العقم، كما تؤثر على شكل الأعضاء من حيث السمك والطول، لأنها تتداخل مع الهرمومات الذكورية التستوستيرون، لما تحتويه من مركبات الكربون الكلور الفلورية، والتي تؤثر على سلامة الحيوانات المنوية لدى الشباب بما يؤدي إلى انخفاض الخصوبة لديهم.

مخاطر أخرى لمادة PFCs

لا يتوقف تأثيرها عند هذا الحد بل أنك تلك المادة تتسبب في مشكلات بالغدة الدرقية وسرطان المثانة وارتفاع نسبة الكوليسترول وضعف جهاز المناعة وانقطاع الطمث مبكرًا لدى النساء.

ما هي مادة PFCs

مادة PFCs تستخدم عادة لجعل المنتجات اليومية أطول أمدا وتدخل في تصنيع المقالي غير اللاصقة وأغلفة المواد الغذائية السريعة، الاضافة الى بعض المواد اللاصقة ومستحضرات التجميل ومنتجات التنظيف والتلميع والشموع ومبيدات الحشرات، والدهانات.

خطر استخدام أواني ألمنيوم

لا يجب استخدام أواني الألمنيوم لمدة طويلة وذلك لأنه يصبح خطرا على الصحة، حيث وجدت دراسات أن ذلك يمكن أن يؤدي للإصابة الزهايمر والأمراض العصبية، ويرجع السبب في ذلك إلى أنه لا يتأكسد مما يشكل خطرًا كبير على الصحة.

ويمكن استبدال الأواني غير اللاصقة والألمنيوم، بالأواني الزجاجية والخزفية.