كورونا اليوم: تحذيرات من موجة رابعة.. وهذه علاقة نزلات البرد بكوفيد 1

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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ما علاقة نزلات البرد بفيروس كورونا؟

في حين تحارب البشرية فيروس كورونا الذي حصد حياة أكثر من مليوني شخص حول العالم، كشفت دراسة علمية أميركية عن عدم صحة نتائج بعض البحوث السابقة التي أكدت أن الأجسام المضادة للنسخ السابقة من فيروس كورونا يمكن أن توفر وقاية أو حماية من الإصابة بعدوى كوفيد 19.

ووفقًا لنتائج الدراسة الجديدة، التي قادها البروفيسور سكوت هينسلي، أستاذ في علم الأحياء الدقيقة في كلية بيرلمان للطب في جامعة بنسلفانيا، لا يؤدي التعرض السابق لفيروسات كورونا الموسمية CoV، التي تسبب نزلات البرد، إلى إنتاج أجسام مضادة تحمي من الفيروس المُستجد سارس-كوف-2.

وبحسب ما نشره موقع LiveScience، كانت نتائج بعض الدراسات العلمية السابقة قد أشارت إلى أن التعرض للفيروسات الموسمية يمكن أن يمنح بعض الوقاية من فيروس سارس-كوف-2، المسبب لمرض كوفيد-19، لكن أثبتت الأبحاث، التي أجراها البروفيسور هينسلي وفريقه، والتي نُشرت في دورية Cell العلمية، إلى أنه في حالة وجود مثل هذه الحماية والوقاية، فإنها لا تأتي من الأجسام المضادة، وفق ما ذكر موقع " العربية".

وفيات كورونا تجاوزت 2.5 مليون وتحذيرات من موجة رابعة

كسر عداد وفيات كورونا حاجز المليونين ونصف المليون، رقم صادم وكبير لكن الخطر يكمن في التوقيت ومعدل ارتفاع الوفيات الذي بلغ بهذه الحصيلة نصف مليون وفاة في شهر واحد فقط.

يأتي ذلك في ظل تعثر عمليات التلقيح في دول هي الأعلى من حيث الإصابات كالبرازيل، فبعد شهر من بدء حملة التلقيح الوطنية فيها، بالكاد تلقى اثنان في المئة من السكان البالغُ عددُهم 212 مليونا الجرعة الأولى من اللقاح.

وهذه النسبة الضئيلة تمثل عددا أكبر بمرتين من التطعيمات في فرنسا التي بدأت حملتها قبل ثلاثة أسابيع من البرازيل.

لكن فرنسا، رغم الانتقادات الداخلية المتزايدة لديها، تواجه أزمة حقيقية في ملف اللقاحات المتمثلة بتأخر التصنيع ونقص الجرعات كباقي دول الاتحاد الأوروبي، وفق ما ذكر موقع " العربية".

وفي ظل هذه المشكلات الجذرية والعرضية، وتوسع رقعة انتشار سلالات كورونا الجديدة، يحذر خبراء أمريكيون من موجة رابعة للفيروس لن يمنع وقوعها سوى تعميم اللقاحات بشكل أكبر، وفق ما ذكر موقع " العربية".

اكتشاف إصابات بسلالة جديدة لفيروس كورونا في الهند

أعلن مسؤولون صحيون في الهند اكتشاف حالات إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، والتي تم اكتشافها لأول مرة في جنوب إفريقيا والبرازيل.

وقالوا إنه تم اكتشاف إصابة أربعة مسافرين الشهر الماضي، واكتُشف سابقا في الهند إصابة أكثر من 150 شخصاً بالسلالة الأخرى التي ظهرت في المملكة المتحدة.

وانخفضت أعداد الإصابات في الهند بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد منذ شهور، لكن اكتشاف السلالتين الأكثر عدوى يأتي وسط بعض حالات التفشي المقلقة، لكنها معزولة حتى الآن.