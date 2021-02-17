أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر تناول الوجبات السريعة والمقلية خلال إصابتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تصميم- مايكل عادل

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

تناول الوجبات السريعة والمقلية خلال إصابتك بكورونا.

عادة قد يقبل عليها بعض المصابين بالفيروس رغم خطورتها.

لماذا يشكل خطرا؟

تضر بصحتك بسبب الدهون.

كيف نحمي أنفسنا؟

تجنب تلك الوجبات خلال الإصابة واستبدلها بالخضروات والفواكه.