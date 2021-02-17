الإفراط يهدد صحتك.. كم يحتاج الجسم يوميا من البطاطس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

البطاطس من الأطعمة التي يفضلها الكبار والصغار، لما لها من مذاق شهي، واحتوائها على العديد من الفوائد الصحية المهمة للإنسان، فضلا عن سهولة طهيها.

لكن على الجانب الآخر قد تسبب العديد من المشاكل الصحية عند تناولها يوميا، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من السعرات الحرارية والكربوهيدرات، ما يؤدي للإصابة بالسمنة، وأمراض القلب وغيرها من الأمراض الأخرى.

ولذلك جمعنا لكم معلومات مهمة حول احتياج الجسم يوميا من البطاطس، وفوائد الكمية المناسبة وأضرار الإفراط فيها، وذلك من خلال موقعي eatingwell", "food.ndtv"، otherarticles".

كم يحتاج الجسم يوميا؟

يوصى بتناول ثمرة واحدة متوسطة الحجم من البطاطس في اليوم، أي ما يعادل 103 سعرات حرارية.

فوائد البطاطس:

- لاحتوائها على نسبة عالية من البوتاسيوم تساعد الجسم على التخلص من السوائل الزائدة، والصوديوم، والسموم.

- تساهم في الوقاية من قرحة المعدة والحموضة، فضلا عن أنها تخفف من التهاب المفاصل.

- بسبب محتواها العالي من حمض الكلوروجينيك والأنثوسيانين، وهي مواد كيمائية تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع.

- تحتوي على التريبتوفان، وهو حمض أميني له خصائص طبيعية تساهم في تهدئة الأعصاب.

- نظرا لأنها تحتوي على الألياف الطبيعة، والبوتاسيوم، والفيتامينات C وB6، وكلها تعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.

- يمكن أن يعزز حمض ألفا ليبويك الموجود في البطاطس، الصحة الإدراكية، حيث ربط الخبراء هذا الحمض بأن يكون له آثار مفيدة على مرضى الزهايمر أيضًا.

- يؤثر عدد من الفيتامينات والمعادن الموجودة في البطاطس بشكل إيجابي على وظيفة الدماغ، بما في ذلك الزنك، والفوسفور، وفيتامين ب 6 المفيد للحفاظ على صحة الجهاز العصبي.

- بفضل احتوائها على نسبة كبيرة من الألياف الطبيعية، إذ تسهل عملية الهضم، وبالتالي تحسين الجهاز الهضمي.

- يمكن أن تساعد أيضًا في الوقاية من الإسهال، واسترخاء العضلات، وذلك بسبب احتوائها على عنصر البوتاسيوم.

- يعمل التريبتوفان الموجود في البطاطس كمهدئ طبيعي لضمان نومًا جيدًا، ومنع الأرق واضطرابات النوم خاصة عند الأطفال.

- وفقًا لبعض الدراسات، يمكن أن تقلل من أعراض متلازمة ما قبل الحيض، نظرا لاحتوائها على الكربوهيدرات، ما يزيد من إنتاج السيروتونين في الجسم "هرمون السعادة"، وبالتالي تحسين المزاج والحالة النفسية.

- يلعب الكالسيوم والفوسفور الموجودين في البطاطس على تقوية العظام، كما يساعد الزنك والحديد في إنتاج الكولاجين الهام للجسم.

أضرار الإفراط فيها:

- الإفراط في تناولها بشكل يومي قد يؤدي إلى مشاكل في القلب، وذلك نظرا لأنها تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات.

- تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، ما قد يتسبب في زيادة الوزن، والإصابة بالسمنة بشكل ملحوظ.

- على الرغم من أنها مفيدة لصحة الجهاز الهضمي، إلا استهلاكها بشكل مفرط يؤدي إلى الإصابة بتقلصات البطن، والإمساك، والإسهال.

- كونها مصدرًا غنيًا بالنشا والكربوهيدرات، إذ تساعد في ارتفاع مستوي السكر في الدم، لذا ينصح مرضي السكري تجنبها.

- تعد من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة التي تقلل من الإصابة بالسرطان، إلا إن وجود الكثير منها في الجسم، تساهم في نمو الأورام السرطانية في الجسم.

- يمكن يؤدي الإكثار من تناولها بصورة منتظمة إلى انخفاض ضغط الدم بشكل غير طبيعي، ما يتسبب في الشعور بالدوار، والدوخة، والاكتئاب.