7 عادات ترتكبها السيدات أثناء تحضير الطعام تفسد مذاقه.. تجنبيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور جمال:

ترتكب معظم السيدات أخطاء في الطبخ دون أن يشعرن، ما يؤدي إلى تغيّر الطعم والإضرار بالصحة.

ومن تلك العادات الخاطئة التي تفسد مذاق الطعام، ويمكن أن يضر بالصحة دون أن ندري، بحسب ما أورد موقع "Brightside":

1- وضع البيض في الثلاجة قبل عمل الكيك:

إذا كنتِ تريدين عمل الكيك، فيجب أن يكون البيض في درجة حرارة الغرفة، لتحصل على أفضل رغوة عند القيام بخفق البيض.

2- البطاطس المقرمشة:

إذا كنت تريدين عمل البطاطس مقرمشة فيجب وضعها في الماء البارد لمدة 30 دقيقة، وغسلها ولفها بمنشفة وبعد ذلك ضعيها على النار.

3- وضع الزبدة على طرف الصينية:

لن ترتفع الكيكة إذا قمتِ بوضع الزبدة على أطراف الصينية، بل ستكون هابطة.

4- استخدام فصوص الثوم سليمة:

قبل طهي الوجبة يجب فرم الثوم أو تقطيعه قطعا صغيرة، لأن وضعه كاملاً يُحدث تفاعلا كيميائيا ويفسد الخصائص المضادة للبكتيريا.

5- تخزين الأطعمة في علب مفتوحة:

في العلب المفتوحة تتأكسد الأطعمة بسرعة كبيرة، من الأفضل وضعه في وعاء زجاجي محكم الغلق.

6- تخزين الموز مع الفواكه الأخرى أو في الثلاجة:

من أجل إطالة عمر الموز من الأفضل تخزينه بشكل فردي في درجة حرارة الغرفة، وبعيداً عن أشعة الشمس والفواكه الأخرى.

7- غسل القلايات في غسالة الصحون:

المنظفات القوية في غسالات الأطباق لها تأثير سلبي على القلايات الحديد والزهر والتي لا يلتصق بها الطعام.