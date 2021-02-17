إذا كنت تعاني من مشكلة انسداد الأنف.. إليك 7 طرق طبيعية للتخلص منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعد انسداد الأنف مشكلة مزعجة للغاية تؤدى لعدم التنفس بشكل جيد ويعاني منها الكثير من الناس ولعل أحد أسبابها الرئيسية وجود مُخاط مفرط في الممر الأنفي بجانب عوامل أخرى مثل التهاب الأوعية الدموية في الجيوب الأنفية أو المعاناة من نزلة برد أو التهاب في الجيوب الأنفية أو حساسية.

ويحاول البعض التخلص من تلك المشكلة في أسرع وقت ممكن، وفي هذا الإطار استعرض موقع onlymyhealth عدة طرق لحل تلك المشكلة بشكل طبيعي دون اللجوء لأدوية.

مضادات الاحتقان

في كثير من الحالات، يتسبب الاحتقان في انسداد الأنف، ويساعد مزيل الاحتقان في تهدئة الممرات الأنفية المتهيجة عن طريق تخفيف الألم والتورم، وهناك نوعان رئيسيان من مزيلات الاحتقان - حبوب عن طريق الفم، بلسم موضعي ورذاذ أنفي.

بالنسبة لانسداد الأنف، يفضل استخدام رذاذ الأنف ومزيل الاحتقان الفموي، يمكنك إما الحصول على هذه الأدوية التي يصفها الطبيب (إذا كان لديك أنف شديد الاختناق) أو الحصول عليها بنفسك من المتجر الطبي. بدلاً من ذلك، فإن الخيار الأفضل بالنسبة لنا هو إزالة الاحتقان في المنزل وتطبيقه على أنفك وصدرك.

استخدم ضمادة دافئة

كل ما تحتاجه هو الضغط الدافئ لإزالة انسداد أنفك، إنه بالفعل أحد أسهل علاجات انسداد الأنف، فيساعد الضغط الدافئ في فك انسداد مجرى الأنف.

للقيام بذلك، انقع منشفة يد في الماء الساخن واعصر السائل، ثمقم بطيها واحتفظ بها على الأنف، وبعد 5-10 دقائق ، كرر الخطوة الأولى واحتفظ بالمنشفة على الجبهة.

هذا من شأنه أن يوفر الدفء اللازم للأنف ويسمح للمخاط بالإفراج بسهولة، فتقلل الحرارة أيضًا من التورم في فتحتي الأنف، يعد هذا علاج طبيعي ولذلك يمكنك القيام بذلك عدة مرات في اليوم.

بخاخ الأنف الملحي

يتكون بخاخ الأنف المالح من محلول ملحي يساعد في زيادة الرطوبة في الخياشيم وتليين المخاط للسماح بإطلاقه بسهولة، فيمكنك بسهولة الحصول على رذاذ محلول ملحي من أقرب متجر طبي.

واستخدامه مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم سيقلل من الأوعية الدموية المنتفخة التي تساعد في إطلاق السوائل من فتحتي الأنف لتنظيف الأنف المحشو، وينصح باستشارة الطبيب قبل البدء في استخدام بخاخات المحلول الملحي هذا لأنها حلول قد تزعج الحالة الحالية لشخص ما.

تصفية الجيوب الأنفية باستخدام وعاء نيتي

قد يبدو هذا غريبًا ولكنه أحد أكثر الطرق فعالية لإزالة انسداد الأنف، فيمكنك تجفيف فتحات الأنف المتكتلة باستخدام وعاء نيتي، وهو وعاء خاص مصمم خصيصًا لمشاكل الأنف، يساعد في التخلص من السوائل والمخاط من ممر الأنف.

بالنسبة لتقنية وعاء neti ، استخدم فقط الماء المعقم أو المقطر لأن ماء الصنبور يمكن أن يهيج الممرات الأنفية، فيما يلي دليل تفصيلي لاستخدام الوعاء:

-املأ وعاء نيتي بالماء.

-انحنِ برأسك نحو حوض المغسلة.

-أدخل فوهة الحاوية في فتحة الأنف اليسرى واترك الماء يدخل داخل فتحة الأنف.

-قم بإمالة رأسك نحو اليمين بحيث يخرج الماء الداخل من فتحة الأنف اليسرى من فتحة الأنف اليمنى.

-استمر في فعل هذا لمدة دقيقة.

- قم بتبديل الجوانب واتبع نفس التعليمات.

دواء الحساسية أو مضادات الهيستامين

إذا كنت تشك في أن انسداد أنفك ناجم عن رد فعل تحسسي، فعليك أولاً تناول دواء مضاد للحساسية، وإذا كنت لا تعرف شيئًا عن الحساسية، يمكنك الحصول على مضادات الهيستامين لمكافحة الحساسية، كما يمكن أن يحدث انسداد في الممرات الأنفية بسبب الحساسية، وبالتالي، فإن تناول الأدوية المضادة للحساسية قد يحل الغرض، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا استخدام مزيل احتقان موضعي للحصول على نتائج أسرع.

الحفاظ على الرطوبة

تناول الماء يمكن أن يساعد بشكل كبير في تخفيف انسداد الأنف، حيث يساعد الحفاظ على ترطيب الجسم في درء العديد من المشاكل بما في ذلك انسداد مجرى الأنف.

من الماء إلى العصائر الطازجة إلى المشروبات الرياضية، يمكنك تناول أي سائل على مدار اليوم، تساعد السوائل في ترقق المخاط لتخفيف انسداد الجيوب الأنفية، فيمكن للسوائل أيضًا أن تخفف التهيج والالتهاب، إذا كنت تعاني من أعراض أخرى مثل التهاب الحلق والبرد، يجب عليك تناول السوائل الدافئة مثل الحساء أو الشاي الدافئ أو شاي الأعشاب.

الاستحمام

الاستحمام بماء دافئ فى الشتاء يمكن أن يمنع تفاقم مشكلة انسداد الأنف، حيث يعمل البخار الذى يخرج من الماء مثل جهاز الترطيب الذى يوفر الرطوبة داخل الأنف لتهدئة الالتهاب.