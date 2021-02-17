تزوجها سرا خوفا من «الأولى».. «نجوى» تحصل على 25 ألف شهريا نفقة طفلتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حصلت «نجوى. أ»، على نفقها قدرها 25 ألف جنيه شهريًا لطفلتها الوحيدة «جودي» بعد طلاقها مباشرة من «سعيد. ر»، من محكمة أسرة مدينة نصر، حيث قدمت الأوراق اللازمة التي تضم مفردات دخل طليقها لتوفير مستوى جيد لحياة صغيرتها بخلاف مصروفات دراستها التي يدفعها الأب سنويا.

25 ألف جنيه نفقة

يقول المحامي معتز الدكر، إن موكلته حصلت على الحكم من الدرجة الأولى، بعد تقديم دعوى طلبت فيها بإلزام المدعى عليه بأداء ما فرض عليه بموجب الاتفاق في البند الثاني وهو نفقة الصغيرة «جودي» وقدرها 25 ألف جنيه من تاريخ طلاق المدعية، وزيادته من تاريخ إقامة الدعوى بما يتناسب مع المدعى عليه.

دخل طليقها الشهري نصف مليون جنيه

وأضاف، أن طليقها يملك كوافير رجالي له عدة فروع بالتجمع الخامس ومدينة نصر والمهندسين والمعادي ويقيم بفيلا في القاهرة الجديدة ويمتلك سيارة مرسيدس ولا يقل دخله الشهري عن 500 ألف جنيه، لذلك حصلت الطفلة على نفقتها بجميع أنواعها من أجر مسكن وحضانتها وأجر حضانة، بجانب مصاريف الأخرى التي تستوجب عليه دفعها سواء مصروفات دراسية أو علاجية.

تزوجها سرًا خوفًا من زوجته الأولى

كما قدم المدعى عليه أمام المحكمة أول درجة إعلان للمدعية بإقامة دعوى فرعية يطلب فيها قبول الدعوى شكلا وبطلان عقد الاتفاق لأنه وليد اكراه، مع إلزام المدعي عليها بالمصارف.

وقال الزوج في بيان ذلك، إنه تزوج من المدعي عليها سرا دون علم زوجته الأولى، إلا أنه قام بطلاقها على الإبراء بعد أن أنجب منها الصغير جودي، وأنه وقع على عقد الاتفاق المذكور تحت الإكراه المعنوي بعد أن هددته انها سوف تخير زوجته الأولى وأولاده بزواجهم وأنها تأخذ الصغيرة معها إلى دولة الكويت.