«عينيكي فيها حزن يا قمر».. متابع يغازل ريهام عبدالغفور والأخيرة ترد (صورة)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صورة من كواليس مسلسلها الجديد «قصر النيل»، شاركت بها الفنانة ريهام عبدالغفور، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ظهرت «ريهام» وهي واضعة يديها على أعينها معلقة على الصورة قائلة: «خلاويص».

تفاعل معها متابعوها في التعليقات على الصورة، من ضمنها السر وراء وضع يديها على عينيها: «إيه موضوع خلاويص ليلي علوي كمان عامله نفس الحركة»، لترد عليها الفنانة ريهام عبدالغفور قائلة: «هتعرفوا».

ومن بين التعليقات التي تلقتها كان تعليق يحمل كلمات الغزل من أحد متابعيها: «عينيكي فيها حزن يا قمري»، لترد عليه الفنانة قائلة: «أنت شايف عينيا إزاي»، ليتابع رده: «أنا مدمن أبص فيها من زمان والله لأنها جميلة وأنتي قمر.. مش مصدق إنك رديتي».

ريهام عبدالغفور تتعرض للتنمر

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتفاعل فيها ريهام عبدالغفور مع متابعيها، فحين نشرت صور حلقتها مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا في برنامجها «لايف من الدوبلكس» المذاع على قناة «أون»، وكانت بصحبة زوجها الذي ظهر معها للمرة الأولى في لقاء تلفزيوني.

تفاعل معها متابعوها في التعليقات، لكن تعليق من متابعة حمل إليها التنمر إذ تضمن: «يخربيتك أنتي شكلك أمه مش مراته»، لترد عليها «ريهام» قائلة: «من ذوقك يا أميرة».

مسلسل قصر النيل

ومسلسل قصر النيل، الذي تشارك فيه الفنانة ريهام عبدالغفور، في الموسم الرمضاني المقبل، من تأليف السيناريست محمد سليمان عبدالمالك، والعمل من إخراج خالد مرعي، ومن المقرر أن يبدأ أبطال العمل وصناعه التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن جانبها تواصل الشركة المنتجة إبرام باقي التعاقدات، وستتشارك الفنانتان دينا الشربيني وريهام عبدالغفور في بطولة العمل.