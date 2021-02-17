تهوى ممارسة الألعاب القتالية.. معلومات عن دراين حداد بعد إصابتها بكورونا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلنت الفنانة التونسية دارين حداد، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

ودونت «دارين» نبأ إصابتها باللغة الإنجليزية، قائلة: «إيجابي كورونا.. الآن أنا في عزل مع الصبر».

تفاعل المتابعين مع الفنانة التونسية

وسرعان، ما تلفت دارين حداد، تفاعل الكثير من متابعيها، الذين توجهوا بالدعاء لها بالشفاء العاجل، فأبرز ما جاء بين التعليقات: «سلامتك دودو، إن شاء الله تقومي بالسلامة، ألف سلامة عليكي، بالشفاء العاجل».

معلومات عن دارين حداد

ويرصد «هن»، خلال هذا التقرير أبرز المعلومات عن الفنانة التونسية عقب إعلان إصابتها بكورونا.

- من مواليد أبريل عام 1980، أي تبلغ من العمر 41 عاما.

- دخلت مجال التمثيل في وقت مبكر.

- شاركت في العديد من المسلسلات الدرامية المصرية، منها، «زي الورد، فيرتيجو، فرقة ناجي عطا الله، بين عالمين، أبو البنات»، فضلا عن مشاركتها في الجزء الأول من فيلم «الفيل الأزرق» و«حملة فريزر».

- تهوى ممارسة التمارين والألعاب القتالية.

- تحرص على مشاركة متابعيها صور من إطلالتها المختلفة، فضلا عن أوقات ممارستها للرياضة.

- يتابعها عبر حسابها الرسمي بتطبيق التواصل الاجتماعي «انستجرام»، أكثر من مليون شخص.

- في عام 2018، وخلال فوز النادي الأهلي على نظيره الترجي التونسي، بثلاث أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت باستاد برج العرب في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، سخرت من نتيجة المباراة، بعدما دون الفنان أحمد رزق عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»: «مبروك للأهلاوية جمهور عظيم»، لترد قائلة بشكل ساخر: «وتحكيم عظيم برضو».