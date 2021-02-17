والدة حازم إمام تكشف كواليس معاناته من كورونا: كان بيشوف بناته من ورا الإزاز

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

طمأنت الدكتورة ماجي حلواني، والدة حازم إمام، عضو مجلس النواب وقائد نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، الجمهور على صحته بعدما أعلن تعافيه من فيروس كورونا المستجد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وذكرت «الحلواني» في تصريح لـ«هن»: «الحمد لله عمل المسحة امبارح وطلعت السلبية.. وهو لسة في بيته»، وتابعت بأنها لم تره منذ إصابته إذ شعر بالخوف عليها من العدوى: «أنا كنت معاه لما تعب.. بس قالي أبعدي عشان ميجلكيش».

واستطردت ماجي، أن ابنها «حازم» ما زال في منزله لكنه أصبح قادرا على رؤية بناته: «هو لسة في بيته.. وعلى الأقل هيقدر يشوف بناته.. بعدما كان بيشوفهم من ورا الإزاز.. وهيروح المجلس ويشوف شغله».

واختتمت «ماجي» حديثها بالدعاء الذي دائمًا ما تردده لها ولأبنائها: «اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وأرزقنا عمل يقربنا إلى حبك.. وحب الناس بيظهر في الأوقات الصعبة والشدة والمرض.. فربنا يحفظ جميع الأبناء».

تعافي حازم إمام من فيروس كورونا

أعلن حازم إمام، عضو مجلس النواب وقائد نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا «كوفيد 19» المتفشي في جميع أنحاء العالم، وذلك بعدما نشرت الصفحة الرسمية للثعلب الصغير على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورة له، معقلة: «الحمد لله تعافى كابتن حازم إمام من فيروس كورونا».