اعتذرت لجارتها المسنة فأدهشتها برد غريب: «إزعاجك.. أعجبني»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

فوجئت فتاة بريطانية من رد فعل جارتها العجوز، بعدما أرسلت العشرينية رسالة اعتذار لها، عن الضجيج التي أحدثته خلال احتفالها بعيد ميلاد صديقها داخل منزلها.

الفتاة تتلقى ردا مذهلا

وكانت الفتاة صاحبة الـ21 عاما، أرسلت رسالة اعتذار صريحة، لجارتها المسنة، وذلك بعدما أحدثت هي وصديقها صخبا كبيرا داخل المنزل المجاور للعجوز، خلال احتفالهما بعيد ميلاد الشاب، حيث دونت الفتاة خلال الرسالة: «أعتذر بشدة بسبب ضجيج حفل عيد الميلاد».

ومن ثم تلقت الفتاة رد لم تتوقعه من جارتها، إذ كتبت لها: «أحب ضحك وضوضاءك، إنها ببساطة رائعة، فهذا يفكرني بالسنوات التي قضيتها مع أطفالي في منزلنا، إذ كانوا محبين للمرح والضحك طوال الوقت أيضا، فأنتم جميعا ترسمون البسمة على وجهي، أتمنى أن تكوني حظيتي باحتفال رائع مع صديقك»، وفقا لصحيفة «ميرور» البريطانية.

الفتاة تنشر رسالة جارتها على موقع الاستفتاء Reddit

وفور ذهول الفتاة من موقف جارتها الرائع، شاركت رواد موقع الاستفتاء العالمي الشهير Reddit، نص رسالة جارتها، قائلة: «لم أتوقع هذا الرد من جارتي المسنة أبدا، فنحن كنا صاخبين للغاية، فما رأيكم يا رفاق؟».

وسرعان ما لاقى تساؤل الفتاة، تفاعلا كبيرا، فجاء من بين التعليقات والإجابات، «كان لا يجب ألا تعتذري عن الضوضاء لأنها ليست بضوضاء مزعجة من رأيي، موقف نبيل منك ومنها، تلك السيدة تتمتع بروحها الطيبة، من الجيد أنكِ شعرتِ بارتكابك لخطأ في حق الآخرين والاعتذار عنه، أنتن حقا رائعات للغاية».