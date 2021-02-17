زوج ياسمين يوسف يبكيها برسالة مؤثرة: ليه سبتيني ومشيتي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ رحلت الشابة ياسمين يوسف وهي حديث مواقع التواصل الاجتماعي فهي محبوبة من الجميع وجاءت وفاتها فجأة ما حول السوشيال ميديا إلى دفتر عزاء كبير يبكي وفاة الأم الشابة، ولم يكن زوجها عبدالرحمن محمد بعيد عن هذا الحزن الذي يخيم على أهلها وأصدقائها.

وجه عبدالرحمن محمد رسالة مؤثرة لزوجته الراحلة ياسمين يوسف عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بعد وفاتها ودفنها، وبكى عبدالرحمن زوجته وناجى ربه ودعا لها بالرحمة والمغفرة.

رسالة زوج ياسمين يوسف لها

وبدت كلمات الرسالة مؤثرة للغاية، حيث جمعت الثنائي قصة حب بدأت من المدرسة ومن عام 2012 حتى تزوجا وأنجبا طفلتهما تالا البالغة من العمر سنة ونصف السنة، ولكن ياسمين رحلت فجأة بعد تعرضها لحادث، وقال زوجها في رسالته: أنا مش عارف أكتبلك إيه أنا مش مصدق إني المفروض أدعيلك بالرحمة أنت كنت كل حاجه ليا في الدنيا مراتي وحبيبتي وصحبتي وأختي وبنتي، أنا مخسرتكيش أنا خسرت الدنيا وخسرت نفسي وخسرت كل حاجة حلوة في الحياة كلها يا حبيبتي.

وأكمل عبدالرحمن: كان في حاجات كتير كنا المفروض نعملها مين هيجي معايا نختار مدرسة تالا يارب كنت خدني أنا والله أنا بحبك أوي ليه سبتيني ومشيتي أنت كنت كل حاجه بالنسبالي كنت بقولك عاوزين كمان بيبي لي توتي علشان نكون عائله ادي العائله راحت أنت العائلة كلها يا رب أجمعني بيها تاني بسرعه عمري في حياتي ما هنساكي و اأا عارف إنك شيفاني وسمعاني ووعد هتشوفي توتي زي ما أنت عاوزة وأحسن كمان ربنا يرحمك يا أغلى حاجة في حياتي والله علي طول كنت بدعي ربنا في كل صلاة أن مشوفش فيكي حاجه وحشه بس الحمد قضاء ربنا والله ما لا اعتراض أنا بحبك أوي وحاسس إني هجيلك قريب علشان متعودتش أبعد عنك كتير يا حبيبتي.

واختتم رسالته بآية قرآنية: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.