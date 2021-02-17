مرة تنمر والتانية صور جريئة.. حكايات يسرا اللوزي مع «الترند»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر اسم الفنانة يسرا اللوزي، تريند محرك البحث «جوجل»، وجاء السبب هذه المرة بسبب بدأها تصوير أحداث مسلسلها الجديد «بين السما والأرض»، القصة المأخوذة من الكاتب الراحل نجيب محفوظ، وقدمت فيلم سينمائي في العام 1960.

ويشاركها في المسلسل عدد من الفنانين بينهم سوسن بدر، وغادة عادل، ومحمود الليثي، ونجلاء بدر، وندى موسى، نورهان، تأليف إسلام حافظ، إخراج محمد العدل.

وخلال الفترة الأخيرة تصدرت الفنانة يسرا اللوزي، «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي، لأسباب مختلفة، يرصد «هن» بعضًا من هذه المواقف.

- ابنة يسرا اللوزي تتعرض للتنمر

قبل فترة تصدرت الفنانة يسرا اللوزي، «تريند» بسبب ابنتها الكبرى، التي تعرضت للتنمر من متابع، علق على صور «يسرا» خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، فجاء التعليق «يا أم الطرشة»، لم تقف «يسرا» مكتوفة الأيدي، فهي الفرصة التي استغلتها للرد وتوضيح مفهوم ضعاف السمع.

وردت يسرا على تعليق المتنمر: «شكرًا على ذوق حضرتك.. أنا قررت أستغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح: أولاً، المصطلح الصحيح والمقبول هو الصم و ضعاف السمع، وليس الطرش أو البكم.. ثانيا، أحب أعّبر عن فخري بكوني والدة طفلة صماء لأنها علمتني حاجات كتيرة جدا وبقيت بني آدمة وأم أحسن بسببها.. وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة مساعدة من حد عشان تحقق أحلامها».

وتابعت «يسرا» في تعليقها: «ثالثا، البنت الصماء دي هي اللي ألهمتني إنى أتكلم في البرامج وأطالب بالكشف المبكر للمواليد اللي على أساسه كل المصريين هيتعملهم كشف سمع عند الولادة، وده المفروض يساهم بشكل إيجابي في حياة عائلات كتير وهيسمح للأطفال الصم وضعاف السمع إنهم يلاقوا الدعم منذ الصغر عشان يقدروا يتعلموا كويس وما يبقوش عبء على حد، بل بالعكس هيكونوا قادرين يندمجوا في المجتمع المريض للأسف».

واستطردت «يسرا» في تعليقها: «فبالتالى الطفلة الصماء دي ليها إنجازات أثرت على شعب كامل رغم إن عمرها 6 سنين.. يا ريت توضحلي بقى: حضرتك أنجزت إيه في حياتك؟ شكرا».

دفاع يسرا اللوزي عن ابنتها، تصدرت به الـ«تريند» بعدما أصبحت محل إعجاب من أصدقائها بالوسط الفني، الذين شاركوا بتعليقاتهم الداعمة لها، منهم الفنانتين زينة ونجلاء بدر، وغيرهن، بالإضافة إلى الإشادات التي نالتها من متابعيها وجمهورها.

- يسرا اللوزي تريند بسبب الوزن الزائد

وفي حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ42 الماضية، ومع ظهورها الأول خطفت الفنانة يسرا اللوزي، الأنظار إليها، بسبب ظهورها الذي أوضح وزنها الزائد، ونجاحها في اختيار إطلالة مميزة، إذ ارتدت فستان أسود، منفوش من الأسفل.

ظهور يسرا اللوزي بوزن زائد بعد أشهر قليلة من ولادة ابنتها الثانية «نادية» وتألقها بظهورها، جعلها أيضًا محل الحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تصدرت «الترند».

وفي برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، تحدثت أيضًا عن تعرضها للتنمر بسبب وزنها الزائد، معربة عن استغرابها وراء ذلك: «اللي استغربته إننا في مجتمع شرقي يعني جسم الست عندنا مش رفيع.. مختلف عن الأوروبيين.. يعني استغربت الناس.. هما أكيد عندهم قرايب خلفوا ووزنهم زاد».

صورة جريئة وقت الحمل تكشف عن بطنها

صورة جريئة للفنانة يسرا اللوزي نشرتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عرضتها للهجوم من متابعيها، كانت خلال حملها، فهي الصورة التي تخضع لمشروع تصوير مجلة «فوج»، وعلقت عليها الفنانة يسرا اللوزي قائلة: «حبيت أشارك جمهوري جانب مختلف وجديد من شخصيتي، وتأثير الأمومة ومخاوفها على كل حاجة في حياتي.. شكر خاص لكل من ساهم في هذا المشروع».

الصورة لاقت هجوما من متابعيها، فجاءت بعض التعليقات: «لازم تتعري يعني.. ده ايه إن شاء الله طب.. عايزة الواحد يقولك ايه بقى ربنا يهديكي.. استغفري ربنا».