الامارات | «كارفور الإمارت»: موظفونا الجدد.. الوزن 30 كيلوغراماً والطول 163 سنتيمتراً

شكرا لقرائتكم خبر عن «كارفور الإمارت»: موظفونا الجدد.. الوزن 30 كيلوغراماً والطول 163 سنتيمتراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد تعيين أول ربوت لإدارة المخزون في عام 2019، أعلنت «كارفور»، التي تملكها وتديرها شركة «ماجد الفطيم» في الإمارات، عن توسيع أسطولها من الروبوتات، من خلال إضافة 11 روبوتاً إضافياً من الروبوت «تالي» في عدد من الفروع المختارة.

وتعد «تالي» أول روبوت وظف لدى متجر تجزئة في الشرق الأوسط، والذي نجح في رفع الكفاءة ودعم نمو القطاع عبر الإنترنت للعلامة التجارية.

تزن «تالي» 30 كيلوغراماً ويصل طولها إلى 163 سنتيمتراً. وتم تجهيز «تالي» وزملائها من الروبوتات بكاميرات وأجهزة استشعار، تجعلهم قادرين على فحص ما يصل إلى 15 ألف منتج بمعدل ثلاث مرات يومياً، للتحقق من أي أخطاء كنفاد المنتجات من المخزون، عدم تطابق الأسعار والأخطاء في الأرقام التسلسلية وسوء استخدام المخزون. ويساهم عملهم في توفير الدعم والحد من أعباء العمل من خلال نظام متطور من الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تدقيق المخزون.

ويمكن للعملاء ملاحظة تواجد «تالي» في فروع كارفور في كلٍ من: «سيتي سنتر ديرة»، و«سيتي سنتر مردف»، و«سيتي سنتر معيصم»، و«دبي فيستيفال سيتي»، و«ابن بطوطة مول»، و«سيتي سنتر عجمان»، و«مطار أبوظبي»، و«ياس مول»، و«الجيمي مول»، و«سيتي سنتر الزاهية»، و«سيتي لاند مول».

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