غير طهي الطعام.. 7 استخدامات غير متوقعة للأرز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعد الأرز من الأطعمة الأساسية في المطبخ، نظرا لاحتوائه على العديد من الفوائد الصحية للإنسان، لكن هناك مجموعة متعددة من الاستخدامات الأخرى التي قد لا تعرفونها، نستعرضها لكم وفق ما أوضحه موقع "simplyshellie".

- تجفيف الإلكترونيات التالفة:

يتعرض الكثير من الأشخاص إلى سقوط الهاتف في المرحاض أو في وعاء به ماء، لذا يمكنك استخدام الأرز في تجفيفه، عن طريق وضعه في وعاء به كمية كبيرة من الأرز، وتركه لمدة ٢٤ ساعة، سيساعد على امتصاص الماء والرطوبة، وبالتالي الحفاظ على هاتفك.

- منع تكتل الملح:

يبدأ الملح في بعض الأحيان بالتكتل خاصة عندما يكون في بيئة رطبة، ما يجعل من الصعب استخدامه، لذلك بمجرد إضافة بضع حبات من الأرز إلى وعاء الملح، ستلاحظين أنه يساهم في امتصاص الرطوبة، واعادة تشكيله دون تكتل مرة أخرى.

- اختبار درجة حرارة الزيت عند قلي الأطعمة

يمكنك استخدامه أثناء قلي الأطعمة، إذا كنت بحاجة إلى معرفة ما إذا كان الزيت قد وصل إلى درجة الحرارة المناسبة أم لا، وذلك عن طريق وضع حبة واحدة من الأرز في المقلاة، حيث في حالة ظهور فقاقيع على الجزء العلوي من الزيت، يصبح جاهز لطهي الطعام.

- حماية الأدوات من الصدأ:

عليك بوضع 3-4 ملاعق من الأرز غير المطبوخ إلى الأدوات الخاصة بك، سوف يساهم في الحفاظ على الأدوات من الصدأ، وجعلها تبدو لامعة كأنها جديدة.

- تنظيف المزهريات:

لتنظيف المزهريات من الأوساخ العالقة بها، عليك بوضع كمية مناسبة من الأرز، مع إضافة القليل من الماء، ثم قومي بتحركيها لمدة دقيقة، ثم اغسليها.

- نضج الفاكهة بشكل أسرع:

ضعي الفاكهة في وعاء من الأرز، حيث تساعد هذه الطريقة على نضجها بشكل أسرع لكن احرصي من فحصها مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم للتأكد من أنها لن تصبح مفرطة النضج.

- نضارة البشرة:

يمكنك استخدام الماء المتبقي من الأرز كغسول طبيعي، للحفاظ على نضارة وحيوية البشرة، ما يمنحك مظهرا شبابيا جذابا.