برنامج سكر بنات: حيل تجميليّة توفّر الوقت والمال

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 فبراير 2021 12:34 مساءً - تتابعين في هذه الحلقة من سكر بنات الذي يعرض على الخليج 365 سناب شات ديسكفر حيل جمالية ممتعة وسهلة جداً لتوفير المال والوقت، بوسائل متاحة داخل منزلك فتحصلين على نتيجة مرضية بأقل وقت ممكن .

لتحضير ملمع شفاه مغذي:

لتحضير ملمع شفاه مغذي

أنت بحاجة إلى زيت خروع وكبسولة من الفيتامين هe . اخلطي الزيت مع الفيتامين ه واحتفظي بها في وعاء محكم الغلق ويمكنك استعماله في أي وقت. يمنح شفتيك اللمعان الممتاز ويجنبهما التشقق والجفاف.

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لتحضير ملمع شفاه ملوّن:

ملمع شفاه ملوّن

أنت بحاجة لنفس مكونات ملمع الشفاه السابق، اضيفي عليه القليل من الغليتر والقليل من أحمر شفاهك المفضل. اخلطيهما جيداً وبعدها استمتعي باللون والنتيجة.

لتحضير BB كريم في المنزل:

BB كريم في المنزل

أنت بحاجة إلى كريم مرطّب للبشرة، القليل من الكركم والقليل من النسكافيه.

ضعي رشة صغيرة من الكركم والنسكافيه فوق الكريم، اخلطيهما جيداً ولاحظي اللون الطبيعي .

ملاحظة يمكنك اعتماد هذا الكريم في وقت الضرورة والحاجة الماسة لكريم ملّون في حال لم يتوفر لديك، فتتمتعين بنتيجة جميلة وطريقة تحضير ممتعة.

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للحصول على ظلال عيون بلون مركّز :

ظلال عيون بلون مركّز

أنت بحاجة إلى قلم أبيض .

ضعي اللون الأبيض على كامل الجفن قبل تطبيق الظلال وبعدها اختاري اللون الذي يعجبك. النتيجة لون أكثف 5 مرات وثابت.

لتجديد الماسكرا الناشفة:

لتجديد الماسكرا الناشفة

قومي بوضعها بوعاء ماء ساخن مدة 10 دقائق وشاهدي الفرق.

لتنظيف اسفنجة المكياج:

لتنظيف اسفنجة المكياج

أنت بحاجة إلى وعاء ماء ساخن، وصابون سائل .

انقعي الإسفنجات داخل الوعاء وبعد 10 دقائق اغسلي الاسفنجات بشكل جيد.

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للمزيد من الخلطات لا تنسي متابعة سكربنات.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص