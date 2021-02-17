كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 فبراير 2021 12:34 مساءً - يعد اختيار العطر المناسب من الأمور المهمة التي تشغل بال الكثير من النساء، إذ ترغبن في الظهور بشكل رائع، ويمحنهن إحساساً بالانتعاش والرقي.

وهناك الكثير من الفتيات تفضلن العطور الشرقية، لما تتمتع به من جاذبية وسحر خاص.

وفي السطور التالية، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" قائمة بأفضل عطور شرقية نسائية لشتاء 2021، يمكنك الاستعانة بها، لاختيار عطر يمنحكِ إطلالة جذابة ومثيرة.



عطر Guilty من غوتشي

Guilty



إذا كنا نتحدث عن أفضل العطور النسائية الشرقية في عام 2021، فلا يمكن تفويت اسم ماركة Gucci، وتحديداً العطر الممتاز Gucci Guilty.



وللحصول على قاعدة مستقرة ولإلهامك الشعور بالرضا، تم تكوين هذا العطر من عناصر جديدة، ليمنحكِ شعوراً مليئاً بالأنوثة، فهو يحتوي على عدة نكهات كالورد والبرغموت واليوسفي، كما يمكنك استخدامه في فصلي الشتاء والصيف، كما يتمتع بتأثير طويل الأمد.

تابعي المزيد:عطور بروائح الفاكهة والحلوى



عطر بلاك أوبيوم من سان لوران

بلاك أوبيوم



يعد عطر Black Opium من أفضل العطور الشرقية للنساء، فهو يتمتع برائحة رائعة لا يمكنك التخلي عنها، كما يمكنه أن يمنحك قدراً كبيراً من الحيوية.



ومع هذا العطر، ستتمكنين من المشي في أي مكان وتشعرين بالتفرد والاختلاف عن من حولك، فهو يزيد من ثقتك بنفسك، ولن تستطيعي التخلي عنه أبداً.



وتم صنع هذا العطر بشكل صريح لإحداث تأثير خاص بك، إذ يدخل في تركيبه نكهات متعددة كزهر البرتقال والكمثرى واللوز المر، ويوجد أيضاً بنكهات الفانيليا والبتشول، وله تأثير طويل الأمد ويمكنك مرافقته طوال فصل الشتاء.

تابعي المزيد:أجمل عطور صباحية تناسب الدوام



عطر بلاك أوركيد من توم فورد

بلاك أوركيد



في قائمة أفضل العطور النسائية الشرقية لعام 2021، يأتي عطر بلاك أوركيد من توم فورد في المركز الثالث، إذ يتمتع بأن له تأثيراً طويل الأمد.



إذا كنت تبحثين عن عطر جذاب ومثير، فإن هذا العطر هو ما ترغبين به، إذ يتكون من أنواع مختلفة من الفواكه والزهور، كما يحتوي على روائح الشوكولاتة المكسيكية والمسك الأبيض، وكذلك روائح الأوركيد والليمون الأمالفي واليوسفي، يمنحك إحساساً بالتألق.

تابعي المزيد:عطور نسائية تدوم طويلاً.. أفضل الخيارات للمرأة العربية العاملة



عطر ديكادينس من مارك جايكوبس

ديكادينس



إذا كنت تبحثين عن عطر قوي يدوم تأثيره لفترة طويلة، يمكنك الاستعانة بعطر Decadence، فهو من العطور التي تنتمي لعائلة عطور الزهور الشرقية للنساء.



يتكون عطر ديكادينس من مزيج الأزهار الشرقية والوردية، وهو ما يجعله عطراً لذيذاً للغاية ومرغوباً من قبل ملايين النساء في جميع أنحاء العالم.



يحتوي على مكونات من الورد البلغاري، وياسمين سامباك، والعنبر ، ونجيل الهند، والبردي المصري، وجذر الزنبق، ويمنحك إحساساً بالطاقة والأنوثة.

تابعي المزيد:عطور الشعر الفاخرة خيار المرأة العربية المتألقة