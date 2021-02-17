بناطيل هوت كوتور ربيع وصيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 فبراير 2021 12:34 مساءً - بسبب التباعد الإجتماعي الذي فرضه انتشار جائحة كورونا ، باتت الأزياء العمليه الأسلوب السائد في اطلالات النهار والمساء.

لذلك، كانت البناطيل بكافة موديلاتها القاسم المشترك بين مجموعات هوت كوتور ربيع وصيف 2021، وتأتي لتفي بإحتياجات السوق في هذه الفترة الزمنية التي بات فيها حضور مناسبة أمر لا يتكرر كثيرًا.



كوني على إطلاع بأحدث التصميمات واستوحي من لوكات العارضات طرق تنسيقها.



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بنطال علاء الدين المنفوخ موضة ربيع 2021

ALEXANDRE VAUTHIER



تعود موضة البناطيل الواسعة المزمومه حول الكاحل إلى مشهد الموضة وتقدمها أسماء بارزة في عالم صناعة الأزياء ضمن مجموعات كوتور ربيع 2021 وفي مقدمتهم ماركة ألكسندر فوتييه Alexandre Vauthier التي قدمت بنطال جلد عالي الخصر كما أحببنا الموديل المخمل من نفس المجموعة، قطع تناسب لوكات المساء.





بناطيل عالية الخصر هوت كوتور 2021

CHRISTIAN DIOR



كالعادة كانت البناطيل عالية الخصر نجمة عروض الأزياء، قدمت دار كريستيان ديور Christian Dior تصميم باستيلي مزين بالطبعات الناعمة تميز بقصته المستقيمة، فيما تألقت عارضة ألكسيس مابي Alexis Mabille ببنطال أسود واسع يمكن تنسيقه مع مختلف اللوكات النهارية والمسائية.



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بناطيل flared نجمة ربيع 2021

RONALD VAN DER KEMP





تحقق البناطيل الـ flared رواجًا لا يمكن تجاهله هذا الموسم بعد أن سيطرت على الموديلات الدنيم وها هى تقدم بقصات وخامات رائعة ضمن عروض الكوتور، يتميز هذا التصميم بقصته المستقيمة التي تتسع تدريجيًا من أسفل الركبه وصولًا إلى الحافة، رصدنا تصميمات فريدة مزدانة بالترتر والريش لدى ألكسندر فوتييه Alexandre Vauthier، كما أحببنا البنطال الوردي المصمم بطبعة houndstooth من توقيع رولاند فان دي كيمب Ronald van der Kemp.





بناطيل بأرجل ضخمة هوت كوتور ربيع 2021

S.R.STUDIO.LA.CA





برع المصممون في إبتكار تشكيلة فريدة من البناطيل ذي الأرجل الضخمة والتي تعتبر بحد ذاتها قطع Statment لا تحتاج إلى أي اكسسوار، أعجبنا البنطال الأبيض المزين بأكسسوار ذهبي على شكل أقفال، كما أحببنا البناطيل المطبعة من مجموعة ماركة S.R. Studio. LA. CA.







بناطيل بقصات رجالية لإطلالة أنيقة

VALENTINO





لم ينافس أحد دار فالنتينو Valentino في تصميم البناطيل ذي الطابع الرجالي والقصات المريحة العملية التي أدرجتها ضمن مجموعة كوتور ربيع 2021 واتسمت بألوانها الزاهية والأطوال التي تنتهي عند الكاحل ولا تتخطاه.



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