سيدة تجوب «فيسبوك» بحثا عن طليقة زوجها: «بيدبرلها مصيبة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في بعض الأحيان تدب روح الغيرة والخلافات بين السيدة المطلقة والزوجة الثانية والجديدة لزوجها، لكن اختلف الأمر بصورة تامة، بالنسبة للزوجة «ر.س» 28 عاما، التي باتت تجوب الجروبات الخاصة بالسيدات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بحثا عن طليقة زوجها التي تدعى «مروة» تبلغ من العمر 26 عاما، وتقطن بمدينة عين شمس بالقاهرة وإنقاذها وطفلها والذي يدعى «عمر» صاحب الـ4 أعوام، من كارثة يدبرها الزوج لهم.

تفاصيل بحث الزوجة عن طليقة زوجها: عايزة أنقذها

«اتجوزت جوزي من 8 شهور بالظبط، وكان جوازنا تقليدي جدا، وكنت عارفة إنه منفصل عن واحدة قبلي وعنده طفل منها عنده 4 سنين دلوقتي، بس مشوفتهاش قبل كده ولا نعرف بعض، واتجوزته عادي وعمري ما فكرت إنه يكون شخص وحش أو حاجة لأني كنت شايفاه قبل الجواز حد محترم ودخل البيت على طول».. حسب حديث الزوجة العشرينية لـ«هن».

وتستطرد «ر.س»، قائلة: «في يوم سمعت جوزي ووالدته وهما بيتكلموا عن طليقته وابنها عشان مانعاه من الرؤية، وإنهم بيخططوا يخطفوا الولد منها كوسيلة ضغط عليها، وإنهم عرفوا مواعيد شغلها وكل حاجة عنها، وهيستغلوا عدم وجودها في البيت وإن والدها رجل كبير في السن ومريض، وهيروحوا يخطفوا الولد من البيت».

الزوجة: عايزة ألحق طليقة جوزي وابنها

ولا تزال الزوجة العشرينية تحاول البحث جاهدة للوصول إلى طليقة زوجها «مروة»، لتحذيرها من خطف طفلها منها، «أنا ست زيي زيها، ومش هقبل إنها تتحرم من ابنها، وعايزة ألحقها بأي شكل إنها تخلي بالها من طليقها وعيلته لأنهم مش ناويين على خير ليها أبدا، ومصممين إنهم ياخدوا الولد وبيخططوا لده بقالهم فترة، ومراقبين كل تحركاتها في الأيام الأخيرة عشان يحرموها منه».