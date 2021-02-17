خدعها بصورة سيلفي.. تركي يلقي بزوجته من قمة جبل للحصول على التأمين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جريمة قتل بشعة كانت ضحيتها زوجة ثلاثينية، ألقى بها الزوج من أعلى قمة جبلية بهدف الحصور على مبلغ التأمين بعد وفاتها.

الواقعة كانت في مدينة فتحية التابعة لمحافظة موجلا التركية، إذ خدع زوج يدعى «هاكان أيسال» صاحب الـ40 عامًا، زوجته «سيمرا أيسال»، التي تبلغ من العمر 32 عامًا، واصطحبها إلى أعلى قمة جبلية في رحلة لوادي الفراشة، بحجة التقاط صورة سيلفي، بحسب ما ذكرته «سبوتينك».

ولم يشفع لدى الزوج أن زوجته حامل في الشهر السابع، وبعدما تأكد من عدم وجود شخص يراه دفع بزوجته من حافة جبل ارتفاعه ألف قدم، لتلقى مصرعها هي وجنينها في الحال.

وذكر الادعاء أن الحادث كان في حقيقة الأمر هو تخطيط من الزوج للحصول على مبلغ التأمين لدى زوجته، ورأى ممثلو الادعاء إن السبب الوحيد وراء جلوسهما على قمة الجبل لمدة ثلاث ساعات، حتى يتأكد الزوج من عدم وجود أي شخص حوله، وبمجرد تأكده قتلها عمدا.

وأشارت لائحة الاتهام المعدة لجريمة «القتل العمد» ضد الزوج، إلى أنه خطط لهذه المحنة من أجل الحصول على ضمان قدره 40865 جنيه أسترليني من التأمين.