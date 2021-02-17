الامارات | السعال.. في هذه الحالة يكون مؤشراً خطيراً

شكرا لقرائتكم خبر عن السعال.. في هذه الحالة يكون مؤشراً خطيراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مؤسسة الرئة الألمانية بأن السعال المزمن ينذر بالإصابة بالانسداد الرئوي المزمن COPD، وهو مرض خطير يهدد الحياة.

وأوضحت أن الانسداد الرئوي المزمن يعني تضيق الشعب الهوائية بسبب العمليات الالتهابية، ومن ثم تعرّض الرئة للضرر، مشيرة إلى أن التدخين يعد السبب الرئيس للإصابة بهذا المرض الخطير.

ويعد السعال مزمناً في حال استمراره لمدة تزيد على سنة. وإلى جانب السعال المزمن تشمل الأعراض أيضاً ضيق التنفس ووجود دم في المخاط.

ولا يمكن الشفاء من الانسداد الرئوي المزمن، ولكن يمكن علاجه جيداً، وإيقاف تطوره من خلال الأدوية الموسعة للشعب الهوائية، مع الإقلاع عن التدخين.

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