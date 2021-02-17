كيف يمكن للعدسات اللاصقة تدمير شبكية العين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تفضل العديد من الفتيات، ارتداء العدسات اللاصقة، من أجل الحصول على عيون ملونة أو للاستغناء عن النظارة الطبية، ولكن يمكن أن تسبب العدسات الكثير من الضرر لبصرك.

لذا ينصح الخبراء أولا بمعرفة اختيار نوع العدسات التي ترتديها، وإذا كانت تسبب جفافا، فاختر عدسات مصنوعة من البلاستيك التي تسمى (RGP)، كونها ناعمة، بالإضافة إلى وجود هيدروجيل السيليكون الذي يساعد عينيك على تلقي المزيد من الأكسجين، وتكون أكثر راحة عند ارتدائها، وذلك بحسب ما ذكر موقع "reader’s digest".

وتعتبر القرنية من الأماكن الوحيدة في الجسم التي لا تحصل على الأكسجين الذي تحتاج إليه من الأوعية الدموية، وعندما ترتدي العدسات تصل كمية محدودة من الأكسجين إلى عينك ولا تحصل على الهواء.

والاستعمال المستمر للعدسات يمنع عينيك من التنفس بشكل جيد، ومن ثم تُصاب قرنيتك بالعدوى والتقرحات القرنية، وبذلك تكون عينك في خطر لأن مشاكل القرنية يمكن أن تؤدي إلى فقدان البصر، وهناك بعض التعليمات التي يجب أن تتبعها حتى لا تتأذي قرنيتك.

1- لا تنم بالعدسات:

نزع العدسات قبل الخلود إلى النوم، حتى لا تتعرض للكثير من المخاطر، ومنها جفاف وحساسية العين المزمنة، ويمكن ان تسرح العدسات في عينك وأنت نائم، وفي هذه الحالة تحتاج إلى تدخل جراحي لإخراجها.

2- الاهتمام بالعدسات:

عليك تغيير علبة العدسات كل ثلاثة أشهر على الأكثر، لمنع نمو البكتيريا الضارة، ولا تستخدم أبدا محلول ملحي وتضعها على عينك مباشرة، فيجب أن تنظفها من المحلول الملحي قبل وضعها على العين، حتى لا تسبب الالتهابات.

3- إذا كانت هناك مشاكل :

إذا كنت تعاني من احمرار العين أو حكة أو تورم أو ألم لا تنتظر حتى تختفي وحدها بل يجب عليك الذهاب فورا إلى الطبيب، لمعرفة أسباب حدوث ذلك، فيمكن ان تؤثر تلك الأشياء على قرنية عينك من دون أن تعلم.

وانتبه؛ تسهل العدسات على الكثير من الناس حياتهم ولكن الاستعمال اليومي لها وارتدائها لفترات طويله، يمكن أن يؤذي عينك ويدمر القرنية من دون أن تعلم، لذلك إذا كنت ترغب في ارتداء العدسات فعليك أن تأخذ حذرك جيدا "حتى لا تسبب الضرر لعينك".