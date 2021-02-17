في أول ظهور بعد ارتدادها.. بسمة الكويتية: «أنا لست عراقية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو لا يتعدى مدته دقيقة، ظهرت خلاله الفنانة بسمة الكويتية، التي أحدث قبل أيام ضجة بسبب تغيير ديانتها من الإسلامية إلى اليهودية، لتقرر الظهور مجددًا، لتوضيح الأمر بعد التزام الصمت.

وأعادت الإعلامية مي العيدان، نشر مقطع الفيديو، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله، «بسمه التي تركت الكويت واعتنقت الديانة اليهودية».

بسمة الكويتية توضح أسباب اعتناق اليهودية

وقالت الفنانة بسمة الكويتية، موضحةً الأسباب التي جعلتها تقدم على تغيير ديانتها، «عانيت لسنوات من الاضطهاد، محرومة من كل حقوقي المدنية».

وتابعت الفنانة خلال مقطع الفيديو، مستنكرة، «لو كنت أقدمت على الانتحار ما كانت حصلت الضجة اللي أنا فيها بعد ما غيرت ديانتي».

واختتمت الفنانة موضحة حقيقة جنسيتها، «أنا للأمانة ما كنت أشعر بالقوة غير لما غيرت ديانتي، أنا لا أحمل جنسية عراقية، كنت أكيد بتشرف بها، ولكن أنا من أم كويتية».

قصة تغيير الفنانة بسمة الكويتية ديانتها

وقبل أيام مضت، خرجت الفنانة بسمة الكويتية، في مقطع فيديو تعلن من خلاله الارتداد عن الديانة الإسلامية واعتناق اليهودية، قائلةً «أنا ابتسام حميد الملقبة بالمطربة بسمة الكويتية، أعلن تركي للإسلام وأعلن اعتناقي للديانة اليهودية».

معلومات عن بسمة الكويتية

اسمها الحقيقي ابتسام الحميد، و«بسمة الكويتية» هو اسم الشهرة الذي قدمت به عددا من الأغنيات الخليجية، والدتها كويتية ولا تقيم بالكويت، قيل أنها تحمل الجنسية العراقية، وهو الأمر الذي نفته موضحةً أنها ولدت بالكويت لأم كويتية، والتي قُبل طلبها في الحصول على الجنسية الكويتية مسبقًا بالرفص لعدم توافرها الشروط.

كانت توقفت الفنانة عن الغناء لمدة عام وعادت في 2016 للساحة الفنية مرة أخرى، وكانت قد صرحت في العديد من البرامج المختلفة، في 2018، أنها أتمت حفظ القرآن الكريم كاملًا، وكانت ضمن العشرة الأوائل على مستوى الكويت في مسابقة حفظ القرآن الكريم، في المرحلة الثانوية.