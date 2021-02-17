5 فوائد لا تعرفها عن صابون الكبريت الطبي: يعالج مشاكل البشرة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

صابون الكبريت الطبي يتميز بفوائده الجمة على البشرة التي تتأثر بانخفاض درجة الحرارة، وتتسب في عدم نضارة البشرة، وظهور حبوب شباب وغيرها من المشكلات التي تحرم الفتيات من الحصول على إطلالات مثالية جذابة.

ويتميز ذلك النوع من الصابون بأنه بلون الأصفر، وسعره الزهيد، حيث لا يتجاوز 10 جنيه فقط، ويمكن شرائه من الصيدليات أو محلات العطارة الكبرى، هو الحل الأمثل لهؤلاء الفتيات.

فوائد استعمال صابون الكبريت الطبي

وفيما يلي فوائد استعمال صابون الكبريت الطبي، وفقا لما ذكره موقعي live strongو health line الطبيين:-

1- يعالج حب الشباب بالبشرة، ويساعد أيضا في التخلص من آثار حب الشباب التي تظل باقية بالرغم من التخلص من الحبوب نفسها، مما يؤدي إلى عدم توحيد لون البشرة.

2- يساعد في علاج حكة الجلد، والتي يتعرض لها جميع الفئات العمرية.

3- يساعد في التخلص من قشر الشعر، وتقوية البويصلات، منا يجعل السعر صحيا ولامعا وقويا.

4- يعالج الجرب الناتج عن اقتحام بعض الطفيليات الدقيقة للجلد.

5- يساعد في الحصول على بشرة نضرة وناعمة.