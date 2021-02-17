بعد جلسة تصوير «السمك البلطي».. معلومات عن مصمم الأزياء مهند كوجاك

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، شارك مصمم الأزياء مهند كوجاك، جلسة تصوير لأحدث مجموعاته من التصميمات، والتي أثارت حالة من الجدل بسبب غرابتها.

وتضمنت جلسة التصوير ظهور عارضة أزياء خلال إمساكها بسمك بلطي، فضلا عن أشكال غير تقليدية من الكمامات، المزينة باسم مهند كوجاك.

من هو مهند كوجاك؟

«هن» رصد أبرز المعلومات عن مهند كوجاك، خلال الفقرات التالية.

1- ولد مهند كوجاك في 25 أبريل 1994، ويبلغ من العمر 27 سنة، ومن مواليد برج الثور.

2- بدأ مهنظ في تدشين علامة الأزياء الخاصة به منذ عدة سنوات، حيث صمم أول فستان له من "أوراق المناديل" في عمر الـ18.

3- أكد خلال لقائه مع قناة mbc في 2017، أنه يرحب بتصميم أزياء للمحجبات، قائلًا: «معنديش مشكلة ألبس محجبة أو بنت ممتلئة، أنا كبراند بحاول أتواصل مع مختلف الفئات».

4- تعاون مهند كوجاك، مع العديد من الفنانات في مصر والوطن العربي، أبرزهن نيللي كريم ومي عمر ودرة وسارة عبدالرحمن وإنجي المقدم.

5- صمم مهند كوجاك، بدلة سوداء للفنان أحمد الفيشاوي، خلال حضوره فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي.

6- أثار الجدل في حفل عيد ميلاد في العام الحالي، بسبب الأزياء غير التقليدية للحضور من الأصدقاء وعارضات الأزياء والفنانات، أبرزهن سلمى أبو ضيف، والممثلة سارة عبدالرحمن.

7- صمم مهند كوجاك، فستانًا من 800 كيس من البلاستك، والذي تألقت به الفنانة روزالين البيه، في حفل ختام الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي، موضحًا خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الزي استغرق شهرين كاملين من العمل لتنفيذه، راغبًا في دعم فكرة «إعادة التدوير»، الذي يعد توجهًا عالميًا.

8- أكد اعتماده في عدد كبير من تصاميمه على أقمشة التنجيد والستائر، وذلك خلال لقائه في برنامج «هنا العاصمة».

9- أهدى المئات من المعاطف للاجئين السوريين في لبنان، بحسب ما أورده موقع مؤسسة MBCHope.

10- يتابعه ما يتجاوز الـ200 ألف شخص، عبر الحساب الرسمي الخاص براند مهند كوجاك على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.