طريقة عمل سلطة الكرنب الأحمر بالبصل

القاهرة - سمر حسين - سلطة الكرنب الأحمر بالبصل من المقبلات الصحية الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة، فضلا عن أنه يساعد على إنقاص الوزن، لاحتوائه على عدد محدود من السعرات الحرارية.

وفيما يلي وصفة صحية وسهلة لتحضير سلطة الفاصوليا، نقلا عن الشيف وخبيرة التغذية سالي فؤاد، التي نشرتها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

مقادير سلطة الكرنب الأحمر بالبصل

- كرنب أحمر.

- بصل أخضر.

- خيار.

- جزر مبشور.

- فاصوليا حمراء مسلوقة.

- طماطم.

- خس.

- الشبت.

- اللبن الرايب.

- المايونيز.

- بودرة البصل.

- ربع ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

- جبنة مبشورة.

- نصف ليمونة.

- ملح.

- فلفل.

- ملعقة كبيرة من الشبت.

طريقة تحضير سلطة الكرنب الأحمر بالبصل

- في البداية يجب إحضار وعاء عميق لخلط الشبت، مع ملعقة كبيرة من المايونيز، وملعقة صغيرة من بودرة البصل.

- إضافة اللبن الرايب، وبودرة ثوم إلى الخليط السابق، مع وضع نصف ليمونة وملح وفلفل، وملعقة كبيرة من الشبت المفروم، للحصول على صوص سلطة الفاصوليا الحمراء.

- إحضار وعاء آخر لوضع ذلك الخليط في القاع.

- في تلك الخطوة يتم إضافة الكرنب والبصل الأخضر، والجزر والفاصوليا، مع الخيار والطماطم والجبنة والخس، ثم رج البرطمان جيدا.