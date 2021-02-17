سمك بلطي وكمامات غير تقليدية.. أزياء مهند كوجاك تثير الجدل «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مجموعة جديدة وغير تقليدية من الكمامات والحقائب صغيرة الحجم، من توقيع مصمم الأزياء مهند كوجاك تسببت في إثارة الجدل، وذلك عقب نشره جلسة تصوير لتلك التصميمات عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

أحدث مجموعات مصمم الأزياء مهند كوجاك

وتضمنت المجموعة الجديدة ظهور عارضة الأزياء خلال الإمساك بسمك بلطي، فضلا عن ظهور الموديلز بكلمات مزودة بحلقة فضية، وهو تصميم غريب وغير مألوف.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع جلسة التصوير بآلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، من بينها: «كل فوتوسيشن بتبقي أغرب من اللي قبلها»، و«مجموعة جيدة.. مهند يغرد خارج السرب بتصميماته».

مواقف أثار فيها مهند كوجاك الجدل

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها مصمم الأزياء مهند كوجاك الحدل، فمنذ عدة أسابيع، ظهر في جلسة تصوير بعدسة ديما، بعقد لولي أبيض وحلق ومجوهرات فضية، فضلًا عن وضعه حبات أسترس بوجهه، مرتديا قميص بدون نقوش، وبنطلون أبيض، كما أطل في صورة خلال وضع حذائه أمام وجه من يراها.

وجاءت جلسة التصوير بعد أيام من ظهوره بتوب رجالي بدون كمام، يشبه تصميم السيلوبيت، مع اعتماد على شعر يجمع بين الأسود والثلجي، وشارب قاتم اللون، مؤكدا في التعليقات أن هذه الإطلالة من تصميمه.

ومنذ عدة أشهر، فاجأ مهند كوجاك، الجمهور، بظهوره في جلسة تصوير جديدة، بعدسة طارق المقدم، بببدلة فضفاضة فاتحة اللون، مصنوعة من القطيفة، تتضمن هاي كول، من اختيار الاستايلست أحمد سرور، ومكياجا بسيطا يحتوي على «روجاجو» وفصوص صغيرة بجوار العين، بأنامل ميكاب ارتست حبيبة القصراوي، وشعر أخضر اللون، ممزوج بخُصل رمادية، ما تسبب في حالة واسعة من الجدل، والتي تجاهلها مصمم الأزياء الشاب، دون رده على حملة الهجوم ضده