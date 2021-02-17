فوائد «الحضن» في الطقس البارد.. يقي من نزلات البرد ويقوي المناعة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تتعرض البلاد خلال تلك الأيام لموجة من الطقس غير المستقر، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وهو ما يُشعر المواطنين بحالة من البرودة.

ومع الشعور ببرودة الطقس، يلجأ الأشخاص لاستخدام العديد من الوسائل المختلفة للحصول على الشعور بالحرارة والتدفئة، كتناول المشروبات الساخنة، وارتداء السترات الثقيلة والأوشحة.

ولكن هناك أخرى لا ينتبه إليها الكثير وهي تبادل «الأحضان» مع شركاء الحياة، والتي تزيد بدورها من ارتفاع درجة حرارة الجسم.

فوائد الحضن خلال الطقس البارد

ووفقًا لموقع مجلة «hercampus» الأمريكية، تلك أبرز الفوائد الصحية لتبادل الأحضان خلال الطقس البارد:

1- زيادة درجة حرارة الجسم نتيجة الاحتكاك بين الطرفين.

2- زيادة معدل ضربات القلب.

3- تعزيز صحة الجسم.

4- التخلص من الشعور بالتوتر والقلق.

5- إطلاق هرمونات تعزز مناعة الجسم.

6- علاج الاكتئاب.

7- محاربة العدوى من نزلات البرد.

8- خفض ضغط الدم.

9- تحسين الحالة المزاجية.

10- ضبط وظائف المخ الحيوية.

11- تخفيف الشعور بالآلام.

12- الأحضان تساعد على لإطلاق هرمون «الأوكسيتوسين» التي تمنح الشعور بالسعادة والتواصل مع الآخرين، فضلا عن ارتباط هذا الهرمون بالتحكم في السلوكيات العاطفية والمعرفية والاجتماعية.

13- منح الشعور بالثقة في النفس.

الأرصاد الجوية: الطقس البارد مستمر للخميس

ومن جانبها، كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن موجة الطقس السئ ستستمر حتى الخميس المقبل، والتي بدأت منذ الصباح الباكر مع وجود انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وتابعت: «ننصح بالقيادة بهدوء تمامًا على الأرض، لأن حالة عدم الاستقرار مستمرة الأربعاء والخميس، لكن بشكل أقل حدة، تغير الجو غير على حركة الملاحة البحرية في البحرين المتوسط والأحمر».