الشعور بحرقان في اللسان.. علام يدل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يشعر بعض الأشخاص بحرقان وألم في اللسان. فعلام يدل ذلك؟

للإجابة عن هذا السؤال، أوضح البروفيسور أولريش فولش أن هذه الأعراض تشير إلى الإصابة بما يعرف "بمتلازمة الفم الحارق"، التي تُحيل حياة المريض إلى جحيم بسبب الألم الشديد، الذي يشعر به داخل الفم.

وأضاف طبيب الباطنة وأخصائي الجهاز الهضمي الألماني أنه ينبغي استشارة الطبيب إذا لم تهدأ هذه الأعراض في غضون أربعة إلى خمسة أيام.

أسباب عديدة

ومن جانبه أوضح طبيب الأسنان الألماني فولفجانج شميدل أن أسباب الإصابة بمتلازمة الفم الحارق عديدة للغاية؛ فهي قد ترجع إلى نقص في الفيتامينات والمعادن كالحديد وفيتامين B12 أو B9 أو C. وربما يرجع السبب إلى تفاعل الغشاء المخاطي للفم مع مواد معينة في معجون الأسنان. وتعد متلازمة سجوجرن، وهي غدة لعابية غير نشطة، أحد أكثر أسباب المرض شيوعا.

ويمكن أيضا أن يصاحب التصلب المتعدد أو اضطراب الألم العضلي الليفي المزمن إحساس بالحرقان في اللسان. وغالبا ما يرتبط الفم الحارق بداء السكري أو حرقة المعدة أو التهاب القولون المزمن. ومن الأسباب المحتملة الأخرى اضطرابات وظيفة الغدة الدرقية أو التهابات الكبد والقنوات الصفراوية.

وأضاف شميدل أن حرقان اللسان يمكن أن يكون بسبب أطقم الأسنان أو الحشوات البارزة. كما أنه قد يكون أثرا جانبيا لبعض الأدوية أو كنتيجة لتعرض المرء للتوتر النفسي.

وأشار شميدل إلى أن المتلازمة تتطلب العرض على أطباء متخصصين مثل طبيب الأسنان أو طبيب الأعصاب أو الطبيب النفسي لتحديد السبب الحقيقي. ونظرا لاختلاف الأسباب المحتملة لهذا المرض، فإن علاجه يختلف باختلاف مسببه.

التحلى بالصبر

وفي كثير من الأحيان يتطلب العلاج التحلي بالصبر؛ فعلى سبيل المثال إذا قام الطبيب بتشخيص متلازمة سجوجرن كسبب أساسي، فمن المهم تحفيز إنتاج اللعاب، عن طريق مضغ العلكة على سبيل المثال.

أما إذا كانت المشاكل النفسية هي السبب الرئيسي، فيمكن أن يكون العلاج السلوكي ناجحا.

وأشار فولش إلى أن شاي البابونج أو المريمية يمكنهما تخفيف الأعراض، أما إذا كان هناك ألم شديد، فقد توفر مسكنات الألم بعض الراحة. وفي بعض الأحيان يمكن أن يرجع سبب الفم الحارق إلى تناول الكثير من المشروبات الساخنة أو الأطعمة شديدة التوابل أو شديدة التحلية، الأمر الذي يلزم تغييره وتعديله.