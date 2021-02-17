سعر صادم لحقيبة مي عمر في أحدث حلقات مسلسل لؤلؤ «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حقيبة باللون البني الفاتح، لفتت بها الفنانة مي عمر الأنظار، خلال زيارتها للفنان محمد الشرنوبي، ضمن أحداث الحلقات الأخيرة في مسلسل لؤلؤ، الذي يتصدر محرك البحث جوجل منذ عرضه حتى الآن، وسط تقرب لتطورات أحداث العمل الدرامي.

وظهرت مي عمر بحقيبة بمقابض قصيرة، ومزينة بحزام ذهبي،من توقيع ماركة hermes، ويتخطى سعرها ال20 ألف دولار أمريكي، ما يزيد على 312 ألف جنيه مصري، من توقيع ماركة hermes، نقلا عن موقع authentic watches.

وسبق أن لفتت مي عمر الأنظار بحقيبة سوداء صغيرة الحجم، ضمن أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسلها الجديد «لؤلؤ»، التي نسقها بفستان أحمر متوسط الطول، مع سترة سوداء من الجلد، وتسريحة شعر انسيابية تحمل بعض التموجات «ويفي»، ومكياج صباحي بسيط.

تلك الحقيبة من توقيع دار الأزياء العالمية «ديور»، ويتجاوز سعرها 3900 دولار أمريكي، ما يعادل نحو 61 ألف جنيه مصري.

يشار إلى أن مسلسل «لؤلؤ» هو عمل فني غنائي من بطولة مي عمر، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، ونرمين الفقي، محمد الشرنوبي، وإدوارد، وهيدى كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، و‏أحمد زاهر، وملك أحمد زاهر، وحمدى هيكل، ويضم عدد كبير من الفنانين، ومن إخراج محمد عبد السلام، تحت إشراف المخرج محمد سامي زوج مي عمر.

وفي أكتوبر الماضي، شاركت مي عمر عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» عدة صور من كواليس مسلسلها الجديد، قائلة: «وحشتوني جدا بس مشغولة في تصوير مشروعي الجديد (لؤلؤ)، مسلسل صعب وجديد محتاج تركيز وتحضيرات كتير»، مضيفة: «الوصول للحلم بيحتاج تعب ومجهود وتركيز وشغل كتير، بس بوعدكم بعمل ممتع مليان مفاجآت.. انتظروا لؤلؤ».

وذكرت مي عمر في تصريحات إعلامية لبرنامج «أي تي بالعربي»، أنها خضعت للعديد من البروفات على الغناء والاستعراضات، طوال الفترة الماضية، حتى تتمكن من تصوير مسلسلها الجديد «لؤلؤ» باحترافية، إذ جسدت شخصية مطربة شعبية، تقدم عدة أغاني شبابية وشعبية.