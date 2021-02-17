صورة مثيرة لـ دي جي جان وزوجته في أهرامات الجيزة.. ومتابعون: محظوظ

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تأتي معالم الحضارة المصرية القديمة وبشكل خاص منطقة أهرامات الجيزة، كمصدر لإلهام وجذب مختلف زوار ومشاهير العالم، الذين يقصدون زيارتها من كل حدب وصوب، والذي جاء آخرهم مغني الراب الروسي الشهير دي جي جان وأسرته.

المغني الروسي في صور أثناء زيارته للأهرامات

وشارك «دي جي جان» متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مجموعة من الصور والفيديوهات خلال قضاء عطلته الخاصة بصحبة زوجته عارضة الأزياء سامويلوفا أوكسانا وأولاده الثلاثة.

وخلال الصور، عبّر مغني الراب الروسي، عن سعادته البالغة بزيارته لمصر.

إطلالات زوجة مغني الراب

وخلال الصور التي نشرها المغني الروسي، ظهرت زوجته بإطلالتين مختلفتين، استطاعت من خلالهما لفت الأنظار إليها.

خلال الإطلالة الأولى، ظهرت زوجة مغني الراب بملابس رياضية، إذ ارتدت «هاف ستوميك» وبنطلون ملونين بالأسود، و«كوتشي» أبيض، بينما جاء إطلالتها الثانية بفستان سواريه أحمر، مصمم من الحرير، وذو فتحة من منطقة الصدر، وأخرى جانبية طويلة كشفت عن ساقها.

وخلال الصور ظهر المطرب الروسي، في لحظات رومانسية مع زوجته، وهو يقبّلها ويحملها على ظهره.

تفاعل المتابعون مع الصور

وسرعان ما نالت الصور استحسان وتفاعل متابعين «دي جي جان»، فجاء من بين التعليقات: «أنت رجل محظوظ»، «رحلة سعيدة».

معلومات عن المغني دي جي جان

- من مواليد ثمانينات القرن الماضي.

- يتابعه أكثر من 4 مليون شخص عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

- يحرص على مشاركة متابعيه صور من حياته اليومية بصحبة زوجته وأولاده الثلاثة.

- يغطي الجزء الأعلى من جسده بالكامل بالوشوم.

- عادة ما يعبر عن حبه الشديد لزوجته عارضة الأزياء الروسية الشهيرة سامويلوفا أوكسانا بنشره صور تجمعهما في لحظات رومانسية.

- لديه من الأطفال 3 فتيات وولد.