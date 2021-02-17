قدّمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل فريك بالسي فود، من خلال برنامجها «أميرة في المطبخ»، المذاع عبر قناة «CBC سفرة»، إذ يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.

مقادير عمل فريك بالسي فود

نصف كيلو فريك نصف سلقة

2 كابوريا

2 كاليماري وسط حلقات

6 جمبري وسط

2 فص ثوم صحيح

2 فص حبهان

2 عود كرفس

2 عود كرات مقطع

جزرة مقطعة

1 حزمة شبت مفرومة

1 بصلة مفرومة

ملح وفلفل

زيت

للتقديم

بصل أخضر مفروم

ليمون أضاليا شرائح

طريقة تحضير فريك بالسي فود

يُفرم الجزر مع الكرات والكرفس والثوم والبصل والشبت وشرائح الليمون وملح وفلفل وحبهان.

يشوّح المحتوى في ملعقة زيت على النار ثم يضاف السي فود.

يضاف الفريك ويقلّب المحتوى جيدًا.

يضاف الماء الساخن ثم يترك مغطى حتى تمام النضج، ويُقدم مزينًا بالبصل الأخضر وشرائح الليمون.