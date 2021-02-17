كيف تساعدك القهوة على لياقتك البدنية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

إذا كنت شخصا رياضيا وتخوض المسابقات ولا ترغب في إنقاص الوزن والمحافظة على لياقتك البدنية، فما عليك سوى إدخال القهوة في نظامك الغذائي.

كُل ما عليك هو تناول الكمية المناسبة من القهوة وتجنب الإفراط في تناولها، حتى لا تتعرض إلى آثار السلبية، وفي التقرير نستعرض لكم طريقة إدخالها بأمان في نظامك الغذائي، وذلك بحسب ما ورد في موقع "wikihow".

- ابدأ بكمية صغيرة:

يجب البدء بكمية صغيرة من القهوة حتى تتعود عليها في نظامك الغذائي، بحث لا تزيد عن 0.5 مجم من الكافيين لكل مجم من الجسم والزيادة ببطء مع مرور الوقت، حيث تحتوي كل ملعقة من القهوة على 10ملغ من الكافيين، وأن يتم شرب القهوة قبل التمرين بنحو ساعة وانتظر قليلا إذا كنت ترغب في قدرة أكبر على حرق الدهون.

2- لا تكثر في الكمية:

إذا كنت من الناس غير المعتادين على القهوة فلا تزيد الكمية عن 0.3 مجم لكل كيلوجرام من الجسم، لأن الزيادة قد تؤدي إلى نتائج عكسية وتضر بصحتك.

3- تناول الكافيين بثلاث ساعات قبل التمرين:

إذا كانت لديك منافسة أو سباق جري أو بطوله رفع أثقال؛ فيجب ألا تتناول القهوة قبل المسابقة بعدة أيام، وتناولها قبل التمرين بثلاث ساعات فقط، لأنها تصل إلى دمك بشكل أسرع، وإذا تناولته قبل المسابقة بأيام سيعمل على إضعاف قوتك.