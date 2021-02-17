سلمى الشيمي تثير الجدل بفستان جديد.. ومتابعون: مش سقعانة؟ «صورة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من جديد، أثارت الموديل سلمى الشيمي الجدل، بعدما شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة جديدة، ظهرت خلالها بفستان كشف عن مفاتنها.

وظهرت «سلمى»، بفستان «بيج فاتح» طويل، وذو فتحة كبيرة كشفت عن منطقة الصدر، وأخرتان من الجانبين.

وأرفقت الموديل، تعليقا قائلة: «وحشتوني»، حيث نالت صورتها تفاعل الكثير من متابعيها، الذين وجهوا لها الانتقادات والسخرية، إذ جاء من بين التعليقات: «أنتِ مش سقعانة، اتهدي بقا».

سلمى الشيمي بفستان أحمر في عيد الحب

وأول أمس، احتفلت سلمى الشيمي بعيد الحب «الفلانتين»، بجلسة تصوير مثيرة للجدل بأزياء جريئة مكشوفة الصدر، إذ ظهرت خلالها بفستان أحمر متوسط الطول، تميز بأنه غير منقوش وبفتحة صدر كبيرة، فضلا عن فتحة أمامية، مع مكياج سموكي وعدسات لاصقة زرقاء اللون، وشعر منسدل، خلال احتضانها لدمية دب كبيرة الحجم، أثناء تواجدها في غرفة محاطة بعشرات البلالين حمراء اللون، فضلا عن مئات الورود الحمراء والبيضاء، معلقة: «ولا ليا إلا دبدوبي.. عيد حب سعيد».

وسرعان ما تفاعل المتابعين عقب نشر جلسة التصوير، بعدسة محمد زنونة، بآلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، من بينها: «يعني سبتي كل الناس المعجبة بيكي وبتقضي عيد الحب مع دبدوب؟»، و«ملكة جمال»، و«نفسي تظهري بفستان مقفول»، و«كفايا إثارة للجدل».

سلمى الشيمي ترد على المنتقدين: مش بتضايق

يذكر أن «الشيمي»، كشفت خلال حديث سابق لها لـ«الوطن»، أنها لا تشعر بالانزعاج من وصف البعض لها بالمثيرة للجدل، قائلة: «أنا مش بتضايق من الكلام ده، لإنه معناه إني موجودة بقوة والعين عليا»، مؤكدة أن عدد الأشخاص المحبين والداعمين لها من الجمهور أكثر من المنتقدين لها، وهو ما يمنحها ثقة بنفسها.