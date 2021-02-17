توقعات الأبراج اليوم 17-2-2021: معلومات محبطة لـ الحمل.. وكآبة لـ العقرب

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscop.

برج الحمل

قد تأتي إليك بعض المعلومات المحبطة إلى حد ما اليوم من بعيد، من غير المرجح أن يتعلق الأمر بموقفك المباشر أو دائرة الأصدقاء.

برج الثور

لقد كنت تعمل بجد لتحسين وضعك المالي، قد تكون على وشك تحقيق ما تريد، لكن عقبات مؤقتة قد تعترض طريقك، قد تكون في حالة من الذعر.

برج الجوزاء

شريكك قد يشعر بالإحباط ويحتاج منك لتشجيعه، قد لا تكون في حالة مزاجية للتواصل الاجتماعي وتحتاج إلى أن تكون وحيدًا لتنظيم أفكارك.

برج السرطان

قد تستمتع اليوم بالتخطيط لإقامة بعض الزوار معك لفترة من الوقت، القلق بشأن التطورات في الوظيفة أو الأعمال الروتينية غير المكتملة الخاصة بك قد تجعلك تشعر ببعض التوتر.

برج الأسد

قد يصاب صديق بالاكتئاب ويحتاج إلى نصيحتك، قد يتم حظر بعض الأهداف التي طال انتظارها، لا تضيع أي وقت في الانغماس في الأفكار السلبية.

برج العذراء

بعض الزملاء يأتوا لزيارتك، يمكن أن تكون قلقا، كيف ستسير الأمور؟ هل سيكون لديك انطباع جيد؟ لا تدفع نفسك للجنون. الأمر سيكون على ما يرام.

برج الميزان

قد تحتاج اليوم إلى القيام ببعض المهمات، لكنها قد تكون صعبة لعدد من الأسباب، يمكن أن تكون المهمات شخصية أو متعلقة بالعمل.

برج العقرب

قد تفكر في النجاحات الأخيرة في الأعمال والمال وتشعر فجأة بإحساس قوي بالكآبة ، وتتساءل عما إذا كانت ستستمر. لا داعي للذعر.

برج القوس

العمل الذي يمكن أن يحرز تقدمًا مهنيًا قد يأخذك بعيدًا عن أحبائك، ويسبب بعض التوتر العاطفي، قد تشعر بالإحباط لأنك تفضل أن تكون مع أحبائك ولكنك تشعر أنه من المهم المضي قدمًا الآن.

برج الجدي

أمامك مهمة تتعلق بوظيفة أو أمر خاص بك، أثقل مما كنت تتوقع، تعمل بجد وقد تشعر بالتعب والاكتئاب.

برج الدلو

قد يطلب منك شخص ما المساعدة اليوم، ربما لا تريد القيام بذلك، لأن لديك خططًا، لا تخف من قول لا.

برج الحوت

قد تبدو التطورات المهنية واعدة الآن، وقد تكون في عجلة من أمرك لإنهاء كل ما يجب القيام به، لكن المسؤوليات تجاه المنزل والأسرة قد تتدخل.