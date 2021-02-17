9 طرق تساعدك على التعامل مع شريك حياتك من مواليد برج الحمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

اختيار شريك الحياة ليست من الأمور البسيطة، بل تتطلب الكثير من الوقت والتفكير السليم، حتى يجد الشخص شريكة حياته التي تناسبه.

وإذا كنت تشعرين بالقلق تجاه علاقتك مع شريك حياتك إذا كان من مواليد برج الحمل، عليك اتباع مجموعة من النصائح والطرق البسيطة التي تساعدك على التعامل معه، وكسب مفاتيح قلبه، بحسب ما جاء في موقع "wikihow".

- يحب رجل الحمل الصراحة والوضوح، لذا عليك أن تتعاملي معه بتلقائية وصراحة شديدة لضمان نجاح علاقتكما.

- يتميز بأنه حساس جدا، لذلك يجب على شريكة حياته أن تشعره بالحب والعاطفة والاهتمام دائما.

- دائما ما يرفض السيطرة عليه أو تقييده، لذا امنحيه له مساحته الشخصية، حيث يميل إلى البحث دائما عن وقت لنفسه.

- يتميز بحبه الشديد للسفر والتنقل، لذا احرصي على مشاركته في القيام ببعض الرحلات لاكتشاف الأماكن الجديدة، وقضاء وقت ممتع معه.

- يُصاب بالملل بسهولة، ويكره بشدة الروتين، لذا يجب عليك مفاجأته عن طريق التخطيط للاحتفال بعيد ميلاده، أو تجربة شيء لم تفعله من قبل، ستساعد هذه الطريقة على استمرار علاقتكما لأطول فترة.

- إذا كنت ترغبين في نجاح علاقتك، عليك الاهتمام بمظهرك واختيار الملابس الأنيقة التي تمنحك إطلالة أكثر جاذبية عند الخروج معه.

- عليك التحلي بالصبر والتحكم في غضبك، إذ أنها تعتبر من أهم الأمور التي تساعدك على كسب قلب رجل برج الحمل، لأنه يتسم بأنه غير صبور ويجب التعامل معه بحذر وذكاء.

- من أكثر الأمور التي تجعله يقرر الابتعاد عنك، هو إهانته حتى إن كنت لا تقصدين هذا، لذا عليك الحذر عند التعامل معه، وتجنب القيام بالأشياء التي تزعجه.

- يتسم رجل الحمل بشخصية قوية، لذا فهو بحاجة أن تكون شريكة حياته مثله، لكي يشعر بالأمان بجانبها والدعم والسند.