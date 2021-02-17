كيف مزجت روان بن حسين اللونين الأحمر والفوشيا في إطلالاتها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 فبراير 2021 01:35 صباحاً - ظهرت المؤثرة الكويتية روان بن حسين مؤخرا بفستان بليزر من الساتان الحريري باللونين الفوشيا والأحمر، وبدت متألقة بهذا المزيج الرائع من الألوان، واختارت فستاناً مطبعاً باللونين الزهري والأحمر من الكريب الحريري، فكيف يمكنك الخليج 365 ارتداء هذين اللونين معاً على طريقة روان؟

روان بن حسين



الأحمر والزهري معاً كما يراه المصممون؟

روان بن حسين

حفلت عروض الأزياء لربيع وصيف 2021 بهذا الخليط الحيوي من الألوان، ومن أبرز الدور التي اعتمدت هذا المزيج الرائع في لباس واحد نذكر منهم ليلا روز وإيزابيل ماران وأوسكار دي لارنتا وبالنسياغا واليكس بيري. وذهبت بعض الدور الى ابتكار أوشحة وأكسسوارات توضع على الرأس وتتداخل فيها هذه الألوان المميزة.

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إليك عشرة أفكار لترتدي الأحمر والفوشيا معاً.

ارتدي البليزر الزهرية وأضيفي لمسة حمراء كحزام أو حقيبة مع حذاء حمراوين.

ارتدي التنورة المكسرة الفوشيا مع بلوزة كروب توب حمراء، ونسقي حذاء mule مفتوح مع حقيبة تمسكينها باليد.

ارتدي البليزر الفستان من لون موحد مع حذاء أو حقيبة مطبعة أو ملوّنة، أو البليزر المطبّع مع أكسسوارات موحدة.

اختاري المجوهرات المميزة المصتوعة من الراتينج والتي تجسد الطبيعة والحيوانات أو التي تتخذ منحنيات هندسية من الذهب الصلب المطعم بالحجارة الكريمة.

انتقي الحقيبة المميزة كالحقيبة التي تتخذ شكل الدلو او الهلال أو المزدانة بشراريب طويلة من الجلد.

يمكنك ارتداء ثوب حيادي كالبيج وتنسيق إكسسوارات باللونين الأحمر والزهري معاً.

أما إذا كنت من هواة الأزياء الميتاليكية فيمكنك اختيار سروال فضي مع سترة بيضاء وحذاء أحمر وحقيبة زهرية.

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