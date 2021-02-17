تنسيق العبايات الخليجية من المدونة فاطمة محمد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 فبراير 2021 01:35 صباحاً - فاطمة محمد، مدونة إماراتية تعتمد على تنسيق العبايات الناعمة والأنثوية في مظهرها اليومي بشكل أنيق وعصري مناسب للشابات العربيات مُحِبَّات المظهر المحتشم والأنيق، ولمشاركتها لصورها على مواقع التواصل الاجتماعي فسوف نرصد لكُنَّ منها بعض الخيارات.



تنسيق العبايات الملونة بأسلوب عصري من فاطمة محمد

العبايات الملونة



لنجاح إطلالتك بالعباية، لا بدّ من أن تنتبهي إلى ضرورة مراعاة التنسيق بين لون وتصميم العباية بأسلوب يجعل مظهرك ناعمًا وغير مبالغ فيه، لذا تأنقت فاطمة محمد بعباية رمادية مطرزة بأساليب ناعمة مع فستان رمادي بقَصَّة منسدلة، وأكملت مظهرها بحذاء بكعب رمادي مزين بفصوص فضية وحقيبة صغيرة شفافة بتصميم عصري، واختارت في إطلالة مناسبة للمناسبات الضخمة عباية زهرية مصممة بأكمام واسعة ومطرزة بالذهبي في المنتصف مع حزام محدِّد للخصر، وأكملت الإطلالة بحذاء وحقيبة باللون الأبيض، فيما نسقت عباية بدرجة داكنة من البني المزين بخطوط بيضاء وسوداء في الأطراف مع حذاء أسود من علامة شانيل وحقيبة شفافة من لويس فيتون، وفي إطلالة صباحية ارتدَتْ عباية بدرجة فاتحة من البني مع حجاب وفستان باللون الأبيض، وأكملت الإطلالة بحذاء ناعم مزين بفصوص صغيرة وحقيبة سوداء من الجلد بعلامة شانيل.

تابعي المزيد: عبايات خروج موضة 2021



إطلالات العبايات السوداء المفتوحة من فاطمة محمد

العبايات السوداء



ربما تواجه بعض السيدات صعوبة في تنسيق العباية الخليجية السوداء بأسلوب يجمع بين الحشمة والأناقة العصرية، لذا نلهمكن بعض الأفكار من فاطمة محمد؛ حيث ظهرت بعباية سوداء مزينة بخيوط بيضاء في الأسفل مع حذاء أبيض وحقيبة من الجلد الأسود، وأطلت بعباية سوداء مزينة بفصوص صغيرة مع إطلالة كاجوال باللونين البني والأسود، وزينت مظهرها بحقيبة برونزية صغيرة مع حذاء بكعب أبيض مزين بفصوص فضية، وللمناسبات تألقت بعباية سوداء مزينة بفصوص كريستالية وريش باللون الأسود مع فستان أبيض وحقيبة مطبعة بجلد الثعبان البني وحذاء مزين بطبعات جلد الثعبان، وفي مظهر ناعم تزينت بعباية سوداء مزينة بتطريزات برونزية في منطقة الصدر مع فستان أبيض وحذاء من المخمل العنابي.

تابعي المزيد: عبايات خليجية متنوعة من سامية مراد